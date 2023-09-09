İstanbul'un en pahalı mahalleleri hangileri? İşte yanıtı

İstanbullular bu haberi merak ediyor. İstanbul'un en pahalı mahalleleri hangileri sorusunun yanıtını bulabileceğiniz bu listede aynı zamanda Türkiye'nin en pahalı mahallesi neresi sorusuna da cevap bulabileceksiniz. Hepsiemlak'ın son verilerine göre yayınlanan İstanbul'un en pahalı mahalleleri listesinin ayrıntıları hemen aşağıda...

İSTANBUL'UN EN PAHALI MAHALLELERİ

Yayınlanan son verilere göre İstanbul'un en pahalı mahallesi Sarıyer ilçesinde yer alan Baltalimanı Mahallesi oldu. Peki sıralamadaki diğer pahalı mahalleler hangileri? işte İstanbul'un en pahalı mahalleleri listesi...

Türkiye'nin en pahalı mahalleleri arasında Beşiktaş ve Sarıyer'de yer alan mahalleler çoğunlukta.

1. Sarıyer, Baltalimanı

2. Üsküdar, Kandilli

3. Sarıyer, Rumeli Hisarı

4. Beşiktaş, Levazım

5. Sarıyer, Yeniköy

6. Şişli, Harbiye

7. Beşiktaş, Bebek

8. Beşiktaş, Ulus

9. Beşiktaş, Vişnezade

10. Beşiktaş, Arnavutköy

Kaynak: Hepsiemlak. Derleme: Ulusal.