İstanbul'a yakın hafta sonu gezilecek 14 yer
İstanbul’da yaşayanların sürekli maruz kaldığı yoğun trafik, kalabalık, gürültü ve hava kirliliği stresi ve tatil ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Hafta sonu yakın yerlerde kısa bir tatil yapmak ve kafa dinlemek isteyenler için bu liste tam size göre. İşte İstanbul'a yakın yerler...
SARDALA KOYU
Kocaeli’nin Kandıra bölgesinde bulunan Sardala Koyu, Kandıra kadar kalabalık olmayan ve daha az ziyaretçi alan bir bölge. Sardala koyunun sakinliği de sanki Karadeniz sularında değil de Ege’de bir koyda yüzüyormuş hissi uyandırıyor.
ORMANYA DOĞAL YAŞAM PARKI
İzmir Kocaeli arasında kalan bu doğa harikası yer, özellikle çocukların enerjilerini atmaları, sakinleşmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri için inanılmaz güzel bir yer.
GÖLCÜK NÜZHETİYE ŞELALESİ
Yeşile ve akarsulara hasret kalan İstanbullular için Nüzhetiye Şelalesi mutlaka görülmesi gereken İstanbul’a yakın yerlerden. İstanbul’dan yaklaşık 1,5 saat uzaklıkta kalan GGölcük, Gökçeada, ölcük’e 19 km mesafede bulunuyor.
GÖKÇEADA
Türkiye’nin en Batı noktası Gökçeada bir diğer adıyla İmroz, Bozcaada’ya göre çok daha sakin ama bir o kadar güzel bir destinasyon. Balıkçıları, meyhaneleri, eski Rum evleri, güzel mimarisi ve butik otelleri ile keyifli bir hafta sonu geçirmek için ideal noktalardan biri.