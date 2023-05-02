İstanbul'a yakın hafta sonu gezilecek 14 yer

GÖKÇEADA

Türkiye’nin en Batı noktası Gökçeada bir diğer adıyla İmroz, Bozcaada’ya göre çok daha sakin ama bir o kadar güzel bir destinasyon. Balıkçıları, meyhaneleri, eski Rum evleri, güzel mimarisi ve butik otelleri ile keyifli bir hafta sonu geçirmek için ideal noktalardan biri.