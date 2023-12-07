Türkiye ve Yunanistan Arasında Tarihi Adım! Yunanistan Ve Türkiye Arasındaki Vize Kalktı Mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldiği görüşmede gündeme Yunan adalarına vizesiz gitme olayı konuşuldu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis açıklaması ise arama motorlarını doldurdu. Yunanistan Ve Türkiye Arasındaki Vize Kalktı Mı?

Türkiye ve Yunanistan Arasında Tarihi Adım! Yunanistan Ve Türkiye Arasındaki Vize Kalktı Mı?
Yunanistan Ve Türkiye Arasındaki Vize Kalktı Mı?
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında Yunanistan'a ziyarette bulundu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası gündeme yine vize konusu geldi. Pandemi sürecinde de bir kez gündeme gelen Yunan adalarına Türklerin 7 gün vizesiz ziyaret etme olayı konusunda gelişme yaşandı. 

Yunanistan Ve Türkiye Arasındaki Vize Kalktı Mı?

Arama motoruna takılan bu soru sonrası gözler açıklamalara çevrildi. Yunanistan Başbakan Kiryakos Miçotakis, vizesiz seyahat konusunda Türkiye ile aralarında olumlu bir gelişme yaşanacağını hatırlattı. Yunan adalarına kapıda vize konusu için ise Miçotakis, "Doğu Ege'de yıl boyunca 7 gün süre ile vizeden muaf tutularak Türk vatandaşlarının Doğu Ege adalarını ziyareti serbestisini ele aldık" dedi.

Yunanistan adaları vizesiz

Türklerin 7 Gün Boyunca Ziyaret Edeceği 10 Yunan Adası

Bunun üzerine Yunanistan Göç Bakanı Dimitris Kairidis, Türkiye ile yapılan anlaşma gereğince bir hafta vizesiz ziyaret edilebilecek adaları açıkladı. Ege Denizi'nin kuzeyinden en güneyine kadar 10 adanın Türkler tarafından vizesiz seyahat edilebilmesini Yunan halkının da istediğini vurgulayan Bakan Kairidis, düzenlemenin sadece yaz ayalarında değil tüm sene boyunca geçerli olacağı bilgisini de ayrıca verdi.

İşte Türklerin 7 gün boyunca gidebileceği Yunan Adaları; Sakız, Midilli, Limni, Samos, Rodos, Meis, Leros, Kalymnos, Simi ve Kos.

Herkes Vizeyi Konuşuyor! İşte Erdoğan ve Miçotakis'in Konuşmadığı O KonularHerkes Vizeyi Konuşuyor! İşte Erdoğan ve Miçotakis'in Konuşmadığı O KonularDış Politika
# yunanistan # türkiye # vize # yunan adaları
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