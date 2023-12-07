Herkes Vizeyi Konuşuyor! İşte Erdoğan ve Miçotakis'in Konuşmadığı O Konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis ile görüşmesi sonrası iki lider basına konuştu. Kamuoyu, iki liderin Türkiye ve Yunanistan arasında süregelen sorunları masaya yatırmalarını bekliyordu. Bu konuların başında Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırması, ABD üslerine ev sahipliği yapması, Kıbrıs Türklerinin haklarının yok sayılması, Ege Denizi'nde Yunanistan'ın işgal ettiği 152 ada, adacık ve kayalık, Yunanistan'ın Ege'deki karasularını 12 mile çıkartma girişimleri gibi gelişmeler yer alıyor. İki lider konuşmalarında bu konularla ilgili önemli bir açıklama gerçekleştirmedi.

Konuşmalardan Çıkan En Önemli Açıklama Doğu Ege Adaları'na Vize

Miçotakis, açıklamasında, Türklere Doğu Ege adalarına ziyarette kapıda 7 günlük vize verileceğini söyledi. Doğu Ege adalarını ziyarette uygulanacak 7 günlük vize ise, akıllara Yunanistan'ın işgal ettiği ve Lozan ve Paris anlaşmalarına aykırı olarak silahlandırdığı adalar hakkında nasıl bir adım atılacağı sorusunu getirdi. İki lider bu konuda da bir açıklama gerçekleştirmedi. Gözler, bugün yapılacak 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı sonrası yayınlanacak bildirgeye çevrildi.

İki Liderden Öne Çıkan Başlıklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde oldu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

- Yunanistan'ı son olarak 2017'de ziyaret etmiştim. Tekrar Atina'da olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

- Diyalog kanallarının açık tutulmasının önemini vurguladık. Atina bildirgesi ile olumlu irademizi üst seviyede teyit ettik.

- (Türkiye-Yunanistan) Mevcut sorunlarımızı, yapıcı diyalog, iyi komşuluk, uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak temennimizdir.

- (Miçotakis ile) Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk, Dışişleri bakanlarımızdan çalışmaları ele almalarını istedik.

- Kıbrıs meselesinin Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması tüm bölgenin yararına olacaktır.

- (Lavrion Kampı'nın kapatılması) Yunanistan'da teröristlere barınma imkanı sağlayan benzeri kampların oluşmaması için dikkatli olunmasının altını çizdim.

- Yaşananların Gazze halkının toplu şekilde cezalandırılmasına dönüşmesi, 17 bin masum Filistinli sivilin katledilmesi vicdanları yaralamaktadır.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Çok iyi bir şekilde, çok sakin bir ortamda ilişkileri devam ettirmek çok önemli. (Türkiye-Yunanistan arasındaki) Sorunlara çözüm bulmak çok önemli.