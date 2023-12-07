Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Ziyareti Öncesi Konuşmadıkları! Üstü Örtülen Tehditler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti öncesi Kathimerini gazetesine verdiği röportajında, söylediklerinden çok söylemedikleri de önemli. Aydınlık Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti öncesi söylemediklerini yazdı. Erdoğan'ın söylemedikleri arasında ABD üsleri, Ege'de 12 mil, GKRY'nin KKTC'nin haklarını yok sayması gibi bir dizi başlık var. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemedikleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Ziyareti Öncesi Söylemedikleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti bugün gerçekleşecek. 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak olan Erdoğan'ın hedefi iki ülke arasında "yeni bir sayfa" açmak. Ancak Yunanistan'ın kışkırtıcı faaliyetleri devam ediyor. Erdoğan'ın "yeni bir sayfa" hedefinde bu faaliyetler göz ardı ediliyor. Yunanistan'daki ABD üsleri, adaların silahlandırılması, genişletilen karasuları, Doğu Akdeniz'de yürütülen enerji korsanlığı konuları Erdoğan'ın gündeminden düştü. Bir yıl önce Erdoğan, bu konuları sık sık gündeme getirirken şimdilerde bunları ağzına almıyor. Uzmanlar bu ziyaretin Batı'ya yaranma girişimi olduğunu belirtiyor.

Erdoğan'ın Röportajında "Biz de Batılıyız" Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ziyareti öncesi Kathimerini gazetesine konuştu. Erdoğan, Yunanistan ile bütün sorunların aşılabileceğini belirtti. Yunanistan'ın "NATO'da kıymetli bir müttefik" olduğunu vurguladı. Yunanistan'ın Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği içinde bulunduğunu ve adaylık statüsü taşıyan bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, Yunanistan'ın demokratik yapısı ve savunduğu değerlerle AB ve NATO üyesi ülkelerle ortak paydasının geniş olduğunu söyledi. Doğal kaynakları bakımından Akdeniz ve Ege'nin son derece zengin olduğunu belirten Erdoğan, "Uyuşmazlıkları diyalog yolu ile çözmek istiyoruz. İşbirliğini tercih ediyoruz ve buna hazırız" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ortak niyetin, Atina'da imzalanması planlanan dostane ilişkiler ve iyi komşuluğu vurgulayacak bildirge sayesinde kayda geçeceğini söyledi.

Yunanistan'daki ABD Üslerinden Konuşmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kathimerini gazetesine verdiği söyleşide, iki ülkenin arasında bulunan temel sorunlara değindi. Erdoğan, bu sorunlar içinde Yunanistan'ın ev sahipliği yaptığı ABD üslerinden ve Atina'nın girdiği silahlanma yarışından söz etmedi. Oysa Erdoğan, 12 Kasım 2021 tarihinde "Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan ayrıca, 8 Haziran 2022 tarihinde de "Şu anda 9 tane Amerikan üssü Yunanistan'da. Peki bu üsler kime karşı kuruluyor? Verdikleri cevap; Rusya'ya karşı. Bunu yemezler, kusura bakmasınlar" demişti. Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra Yunanistan silahlanmaya devam etmiş, Fransa'dan Belharra sınıfı fırkateynler ile Rafale jetlerini almıştı. Yunanistan ABD ile de F-35 tedariki sürecini başlatmıştı. Miçotakis yönetimi, savunma harcamalarını beşe katlamış, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içindeki savunma harcamaları payını yüzde 3,76 oranına yükseltmişti.

Yunanistan'ın Ege'deki 12 Mil Hazırlığını Görmezden Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmadığı konulardan bir diğeri de Yunanistan'ın Ege'de karasularını 12 mile çıkartma hazırlığı... Yunanistan 20 Ocak 2021'de İyon Denizi'ndeki karasularını 12 mile genişlettiğini açıklamış, ardından Girit ve çevresinde benzer bir uygulamaya girmek için hazırlıklar yaptığını duyurmuştu. Yunanistan yönetimi, karasularını adım adım Ege'ye genişleteceklerini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tehdide karşı, "Ülkemizi 12 meselesinde adeta Ege Denizi'ne ayak basamaz, Kıbrıs meselesinde de kendi haklarını savunamaz duruma getirme gayretleri beyhudedir. Uluslararası hukuktan ve teamüllerden kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar kullanmakta, buna engel olmak isteyenlere de hadlerini bildirmekte kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti öncesi bu konuyu gündeme getirmemesi dikkat çekti.

Yunanistan'ın Mısır ile İmzaladığı MEB'e Değinmedi

Yunanistan, Türkiye-Libya anlaşmasını değersizleştirmek, kadük hale getirmek için Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması imzalamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz etmediği konulardan biri de bu oldu. Yunanistan ve Mısır arasında MEB anlaşması ilk imzalandığında, o dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu anlaşma hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Libya'nın kıta sahanlığını ve haklarını ihlal ediyor. Dolayısıyla bizim daha önce Birleşmiş Milletler'e bildirdiğimiz kıta sahanlığımızı ihlal eden bir anlaşma, bizim için yok hükmündedir. Bunun yok hükmünde olduğunu sahada da masada da göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Yunan gazetesine verdiği röportajda bu konuya değinmedi.

GKRY'nin Kıbrıs Türkü'nün Haklarını Görmezden Gelmesine Suskun

Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz'deki enerji arayışında da Yunanistan ile işbirliği mesajı verdi. Ancak Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs'taki tek taraflı faaliyetlerine değinmedi. GKYR, kısa süre önce KKTC'nin haklarını yok sayarak ABD'li enerki şirketi Chevron ile sondaj görüşmelerine başlamıştı. Erdoğan, bu konuda Kıbrıs'ta KKTC'nin haklarını hatırlatmak yerine, "Ada'daki iki taraf neden işbirliği yapmasın?" demekle yetindi. Bunun yanında ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasına, Rumları silahlandırmasına ve NATO üyeliğinin önünü açan bir ortaklık içine alınmasına ilişkin hiçbir konuyu gündeme getirmedi. Erdoğan daha bir yık öncesine kadar, "Rumların papazlara ağır silah eğitimi vermekten terör örgütlerine ofis açmaya kadar tehlikeli tasarruflarda bulunduğunu" ifade etmişti. Erdoğan, "Yetki alanlarımızda bize rağmen herhangi bir tasarruf veya işlem yapılmasına izin vermeyeceğiz." şeklinde konuşmuştu.

Lozan ve Paris Atnlaşmaları'nın Çiğnenmesi ve Adaların Silahlandırılmasına Sessiz

Erdoğan, Yunanistan'ın Ege'deki bazı adaları işgal etmesine, bazılarını ise silahlandırmasına dair de tek kelime etmedi. Lozan ve Paris Antlaşmaları gereği askerden arındırılmış olan adalar, uzun süredir Yunanistan tarafından silahlandırılıyor. Atina yönetimi bunu inkar etmiyor. Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. Maddesi'nce "meşru müdafaa" hakkı olduğunu savunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efes-2022 Tatbikatı'nda yaptığı konuşmada, "Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye çağırıyorum. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum" dedikten sonra, bunun "sonu felaketle bitecek bir çaba" olduğunu vurgulamıştı. Erdoğan, "Esasen bu ülke, kurulduğu tarihten beri hep birilerine sırtını dayayarak, birilerinin hesaplarına alet olarak benzer hamleler yapmıştır. Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel. Türkiye, Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Mavi Vatan Unutuldu mu?

Türkiye, uzun süredir Mavi Vatan'da sessiz bir pozisyonda bulunuyor. “Pozitif gündem” adı altında Ege'deki uçuşlarına son veren Türkiye, Doğu Akdeniz'de de üç yıldır Seville Haritası dışında sismik ve sondaj faaliyet yürütmüyor. Libya ile anlaşmaya rağmen TPAO'ya arama ruhsatları verilmezken, KKTC'de yapılması planlanan deniz üssünde ilerleme kaydedilmiyor. Ankara, KKTC'yi tanımaya hazır olan Abhazya'ya da kapıları kapatmış durumda. Adalardaki ihlallere karşı Navtex'ler susturulmuş vaziyette. Kıta sahanlığı, karasuları, münhasır ekonomik bölge, gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması, FIR Hattı, arama kurtarma bölgesi ve egemenliği antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar da gündeme getirilmiyor. Ancak tüm bunlara rağmen Yunan tarafı, ne silahlanmaya ne de diğer kışkırtıcı faaliyetlerine ara veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Ziyareti Programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün öğleden önce Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve sonrasında Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelmesi bekleniyor. Ardından Erdoğan, 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Erdoğan'ın ziyareti çerçevesinde iki ülke arasında ekonomi, ticaret, ulaştırma, tarım, enerji, gümrük, turizm, spor alanları dahil bir dizi anlaşma ve mutabakat imzalanması öngörülüyor. Bununla birlikte, iki ülke arasındaki dostane ilişkiler ve iyi komşuluğun gelecekte nasıl şekilleneceğiyle ilgili ortak bildirgenin yayımlanması da gündemde. Görüşmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ortak basın toplantısı düzenlenmesi ve daha sonra heyetler arası çalışma yemeğine geçilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle ayrıca Yunanistan ile mevcut mekanizmaların ne şekilde ve nasıl ilerletileceği de belirlenecek.

Erdoğan "Benim İçin Miçotakis Diye Birisi Yok" Demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl Miçotakis'in ABD Senatosu'ndaki Türkiye'yi hedef alan sözlerinin ardından 23 Mayıs 2022'de yaptığı açıklamada, “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak, şahsiyetli, onurlu siyasetçiler ile yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun, biz bize yeteriz.” demişti. Bu sözlerinden bir yıl sonra ise 12 Temmuz 2023'te Vilnius'ta düzenlenen zirvede Miçotakis ile bir araya geldi. Bugün gerçekleşecek zirve de bu NATO toplantısında kararlaştırıldı.