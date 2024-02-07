13 şehirde FETÖ operasyonu! 19 şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli 13 şehirde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 19'u yakalandı.

13 şehirde FETÖ operasyonu! 19 şüpheli gözaltına alındı
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Yurt genelinde FETÖ'nün faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından önemli bir soruşturma düzenlendi.

Soruşturmalar kapsamında, veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı, itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti gibi deliller de bulunan 2'si Kara Kuvvetleri, 3'ü Hava Kuvvetleri, 3'ü Deniz Kuvvetleri ve 1'i Jandarma Genel Komutanlığına mensup 6'sı muvazzaf 9 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 12 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 13 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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