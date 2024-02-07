Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı yakalandı! 30 kişiden 2,5 milyar lira toplamışlar

İzmir'de Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı'nın da aralarında bulunduğu 30 zanlı hakkında, yüksek kar vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Ekipler, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı yakalandı.

Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı yakalandı! 30 kişiden 2,5 milyar lira toplamışlar
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İzmir'de, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı'nın da bulunduğu 30 kişi hakkında yüksek kar vaadiyle nitelikli dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında, Sedat Ocakçı ve diğer şüpheliler hakkında yüksek kar vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Ocakçı, eşi Sevilay Ocakçı ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheliyi yakalamak için Çiğli ilçesindeki şirket binası ile bazı adreslere operasyon düzenledi.

2 BUÇUK MİLYON TL TOPLADILAR!

Zanlıların satışını yaptıkları tokenle kripto piyasalarında para kazandıracaklarını ve dron fabrikası kurarak kar payı dağıtacaklarını vadettiği, bu yöntemlerle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar lira topladıkları öne sürüldü.

SEDAT OCAKÇI YAKALANDI

Yapılan operasyon sonrası soruşturmanın merkezinde bulunan Ocakçı Holding'in sahibi Seda Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı, yurt dışına kaçma hazırlığındayken Adana’da saklandıkları bir ikamete düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı yakalandı! 30 kişiden 2,5 milyar lira toplamışlar - Resim : 1

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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