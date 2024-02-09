15 şehirde Narkogüç-49 operasyonu! 214 kişi yakalandı

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde Narkogüç-49 operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

214 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç-49 operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Bakan Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarına ilişkin, "Uyuşturucu imalatçıları ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 15 ilde düzenlenen Narkogüç-49 operasyonlarında 1 ton 110 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi." bilgisini verdi.

Operasyon kapsamında 214 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını aktaran Yerlikaya, il jandarma komutanlıklarınca Adana, Antalya, Ankara, Manisa, Aydın, Kocaeli, Kahramanmaraş, Ağrı, Samsun, Bitlis, Niğde, Muğla, Şanlıurfa, Nevşehir ve Diyarbakır'da düzenlenen Narkogüç-49 operasyonlarında görev alan güvenlik güçlerini ve Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik etti.