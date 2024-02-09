5 terörist etkisiz hale getirildi!

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde teröristlere göz açtırılmıyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgedeki operasyonlarda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

5 terörist etkisiz hale getirildi!
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle kararlı mücadele sürüyor. Son olarak Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde önemli operasyonlara imza atıldı.

Operasyonun ayrıntılarına ilişkin Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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