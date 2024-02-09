Terör saldırısı soruşturmasında 96 zanlı adliyeye sevk edildi

İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturmanın kapsamı bir kez daha genişletildi. Operasyonlarda gözaltı sayısı 96’ya çıkarken şüphelilerin sorgusu için 2 başsavcı vekili ile 35 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Terör saldırısı soruşturmasında 96 zanlı adliyeye sevk edildi

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 96’ya çıktı.

DHKP-C saldırısı soruşturmasında gözaltınan alınan 96 şüpheli Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolününa ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan soruşturmada şüphelilerin ifade işlemleri için 2 başsavcı vekili ile 35 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Şüphelilerin sorgularının gün içinde başlaması bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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