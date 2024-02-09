Terör saldırısı soruşturmasında 96 zanlı adliyeye sevk edildi
İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturmanın kapsamı bir kez daha genişletildi. Operasyonlarda gözaltı sayısı 96’ya çıkarken şüphelilerin sorgusu için 2 başsavcı vekili ile 35 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 96’ya çıktı.
DHKP-C saldırısı soruşturmasında gözaltınan alınan 96 şüpheli Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolününa ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Öte yandan soruşturmada şüphelilerin ifade işlemleri için 2 başsavcı vekili ile 35 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
Şüphelilerin sorgularının gün içinde başlaması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı