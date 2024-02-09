Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 yıla kadar hapis istemi!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Bilal Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamenin ayrıntıları da ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 yıla kadar hapis istemi!

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, avukatı Ahmet Özel aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvura bulundu.

Bilal Erdoğan, başvurusunda, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amasya'nın Taşova ilçesinde 18 Ocak 2014'te düzenlenen mitingdeki konuşmasında kendisine yönelik "hakaret" suçunu işlediğini belirtti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, Bilal Erdoğan'ın, avukatı Ahmet Özel aracılığıyla son seçimle milletvekili dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi olduklarını belirttiği aktarıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN HAPİSLE CEZALANDIRILMASI İSTENİYOR

İddianamede, konuyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu'nun savunmasının alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosuna müzekkere çıkarıldığı, buna istinaden sanığın avukatı Celal Çelik tarafından yazılı savunma yapıldığı ifade edildi.

İsnat edilen suçun uzlaşmaya tabi suçlar arasında bulunması nedeniyle dosyanın uzlaştırmacıya tevdi edildiği bildirilen iddianamede, tarafların uzlaşmadığı kaydedildi.

İddianamede, bu kapsamda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İletişim Başkanlığından doğalgaz ve elektriğe zam açıklamasıİletişim Başkanlığından doğalgaz ve elektriğe zam açıklamasıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

# kemal kılıçdaroğlu # hapis # bilal erdoğan # son dakika
Çok Okunanlar
Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 yıla kadar hapis istemi!
Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 yıla kadar hapis istemi!
Pazar yerinde silahlı saldırı!
Pazar yerinde silahlı saldırı!
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!
İletişim Başkanlığından doğalgaz ve elektriğe zam açıklaması
İletişim Başkanlığından doğalgaz ve elektriğe zam açıklaması
Altını olanlar dikkat! Gram altının 3 bin TL olacağı tarihi açıkladı...
Altını olanlar dikkat! Gram altının 3 bin TL olacağı tarihi açıkladı...
Öne Çıkanlar Teğmenlerden gericilere darbe | Televizyon gazetesi | Halil Nebiler Teğmenlerden gericilere darbe | Televizyon gazetesi | Halil Nebiler Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı