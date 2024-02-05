16 Milyon nüfuslu İstanbul için şu an 8 aday var

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere iki aydan daha kısa bir süre kaldı. Seçimlerde en çok tartışma yaratan illerden biri de İstanbul olacak. Onlarca aday İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ter dökecek.



İstanbul aynı zamanda ittifakların en çok konuşulduğu illerin başında geliyor. Geçen seçime birlikte giren AK Parti ve Yeniden Refah Partisi ittifak yapmazken, daha önce ittifak kuran CHP, İYİ Parti ve DEM Parti arasında da çatlaklar oluştu.

DEM Parti İstanbul'da ittifak yapmayacaklarını, kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı. Ayrıca İYİ Parti de daha önce destekledikleri Ekrem İmamoğlu'yla yola devam etmedi.



Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklamasıyla birlikte aday sayısı 8'e yükseldi. Özkan "İstanbul'un nüfusunu 10 yılda 5 Milyona indireceğiz. Biz indirmezsek, deprem indirecek." ifadeleri ile dikkatleri üzerine çekti.



İktidar partisi AK Parti ise önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yapan, İstanbul Milletvekili Murat Kurum'u aday gösterdi. Cumhur İttifakı'nın adayı Kurum "Sadece İstanbul" sloganıyla çalışmalarını yürütüyor.



Cumhuriyet Halk Partisi ise mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tekrar aday olarak açıkladı. Ancak İmamoğlu 2019'da seçime birlikte girdiği partileri yanında bulamadı.



Genel seçimlerde kurulan altılı masada da çatlaklar derinleşti. Masanın ortakları olan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ortak aday çıkarmadı.



Saadet Partisi Birol Aydın'ın adaylığını açıklarken 2019'daki yerel seçimlerde ittifak kuran İYİ Parti ve CHP'nin yolları ayrıldı. İYİ Parti, partisinin İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu'yu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdi.



Genel seçimde Cumhur İttifakına dahil olan Yeniden Refah Partisi ise yerel seçimlerde ittifakı sürdürmedi. Yeniden Refah Partisi İstanbul adaylarını 10 Şubat Cumartesi günü duyuracaklarını açıkladı.



Önceki yerel seçimlerde CHP'yi destekleyen DEM Parti ise CHP ve İmamoğlu ile pazarlık masasında. NEt bir anlaşma yok ancak Dem Parti'de Başak Demirtaş ismi İstanbul adayı olarak öne çıktı. Ancak adaylık için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Zafer Partisi ve Memleket Partisi de seçimlere ittifaksız giriyor. Zafer Partisi Azmi Karamahmutoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylıklarını açıkladı. Memleket Partisi ise aday ismini henüz açıklamadı. Ancak Eski Devlet Bakanı, CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen'in aday adayı olduğu bilgisi paylaşıldı.



