Adıyaman'da okullar tatil edildi

Adıyamanlı öğrencileri ilgilendiren haber geldi. Adıyaman'da okullar yarın tatil edildi. Açıklama Adıyaman Valiliği tarafından geldi. İşte merak edilen ayrıntılar...

Adıyaman'da okullar tatil edildi
Adıyaman'da okullar tatil edildi
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Adıyaman Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla eğitim öğretime yarın ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin yıl dönümü nedeniyle anma programları düzenleneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Adıyaman'da okullar tatil edildi

"İlimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Salı günü bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize de her türlü kolaylık sağlanacaktır."

Hatay'da yarın okullar tatil edildi!Hatay'da yarın okullar tatil edildi!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# okullar tatil # Adıyaman
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