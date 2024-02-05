Hatay'da yarın okullar tatil edildi!

Hatay Valiliği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu kentte afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildiğini duyurdu.