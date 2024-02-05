Kahramanmaraş'ta deprem oldu
AFAD, sosyal medya hesabı X üzerinden Kahramanmaraş'ta deprem olduğunu açıkladı. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak tespit edildi. Deprem Dulkadiroğlu'da meydana geldi.
AFAD, sosyal medya hesabı X üzerinden Kahramanmaraş'ta deprem olduğunu açıkladı. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak tespit edildi. Deprem Dulkadiroğlu'da meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.1 kilometre olarak tespit edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 5, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-02-05
Saat:13:13:15 TSİ
Enlem:37.43278 N
Boylam:37.08222 E
Derinlik:6.1 km
Detay:https://t.co/VmvnMcKwpa@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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