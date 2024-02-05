Kahramanmaraş'ta deprem oldu

AFAD, sosyal medya hesabı X üzerinden Kahramanmaraş'ta deprem olduğunu açıkladı. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak tespit edildi. Deprem Dulkadiroğlu'da meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta deprem oldu
Kahramanmaraş'ta deprem oldu

AFAD, sosyal medya hesabı X üzerinden Kahramanmaraş'ta deprem olduğunu açıkladı. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak tespit edildi. Deprem Dulkadiroğlu'da meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.1 kilometre olarak tespit edildi.

Büyük deprem bekleniyor! O bölgeye dikkat...Büyük deprem bekleniyor! O bölgeye dikkat...Yurt
# deprem # AFAD # Kahramanmaraş
Çok Okunanlar
Bu çayı içenler şifasını görünce şok oluyor! Taze kekiğin inanılmaz faydaları...
Bu çayı içenler şifasını görünce şok oluyor! Taze kekiğin inanılmaz faydaları...
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyeleri...
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyeleri...
Meteoroloji uyardı: O illerde kar yağışı ve sağanak yağış!
Meteoroloji uyardı: O illerde kar yağışı ve sağanak yağış!
Bakanlık'tan bir yasak daha! Artık o da marketlerde satılmayacak!
Bakanlık'tan bir yasak daha! Artık o da marketlerde satılmayacak!
Enflasyon rakamları açıklandı!
Enflasyon rakamları açıklandı!
Öne Çıkanlar Putin Netanyahu'nun ayarlarıyla böyle oynadı! İşte Netanyahu'nun şoka uğradığı anlar! Putin Netanyahu'nun ayarlarıyla böyle oynadı! İşte Netanyahu'nun şoka uğradığı anlar! Bakanlık'tan bir yasak daha! Artık o da marketlerde satılmayacak! Bakanlık'tan bir yasak daha! Artık o da marketlerde satılmayacak!