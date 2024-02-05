Kahramanmaraş'ta deprem oldu

AFAD, sosyal medya hesabı X üzerinden Kahramanmaraş'ta deprem olduğunu açıkladı. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak tespit edildi. Deprem Dulkadiroğlu'da meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.1 kilometre olarak tespit edildi.