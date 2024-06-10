20 şehirde Narkoçelik-22 operasyonu! Operasyondan detaylar ortaya çıktı

20 şehirde, uyuşturucu madde imal edenlere yönelik "Narkoçelik-22" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan 157 şüpheliden 56'sının tutuklandığını bildirdi.

20 şehirde Narkoçelik-22 operasyonu! Operasyondan detaylar ortaya çıktı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin geniş kapsamlı çalışmaları ve operasyonları hız kesmeden sürüyor. Son olarak 20 şehirde uyuşturucu madde imal edenlere yönelik "Narkoçelik-22" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

56 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca, 282 ekip ve 846 Jandarma personelinin katılımıyla düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonların, Diyarbakır, Antalya, Manisa, Van, Ağrı, Hatay, Aydın, Ankara, Hakkâri, Giresun, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Aksaray, İstanbul, Çanakkale, Kayseri, Ordu, Bingöl, Edirne ve Osmaniye olmak üzere 20 ilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda, 663 kilogram uyuşturucu madde, 3 milyon 400 bin kök kenevir ve skunk ile 436 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, yakalanan 157 şüpheliden 56'sının çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandığını, 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktardı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ali Yerlikaya # uyuşturucu # operasyon
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