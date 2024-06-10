20 şehirde Narkoçelik-22 operasyonu! Operasyondan detaylar ortaya çıktı
20 şehirde, uyuşturucu madde imal edenlere yönelik "Narkoçelik-22" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan 157 şüpheliden 56'sının tutuklandığını bildirdi.
Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin geniş kapsamlı çalışmaları ve operasyonları hız kesmeden sürüyor. Son olarak 20 şehirde uyuşturucu madde imal edenlere yönelik "Narkoçelik-22" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
56 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca, 282 ekip ve 846 Jandarma personelinin katılımıyla düzenlendiğini duyurdu.
Bakan Ali Yerlikaya, operasyonların, Diyarbakır, Antalya, Manisa, Van, Ağrı, Hatay, Aydın, Ankara, Hakkâri, Giresun, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Aksaray, İstanbul, Çanakkale, Kayseri, Ordu, Bingöl, Edirne ve Osmaniye olmak üzere 20 ilde gerçekleştirildiğini belirtti.
Operasyonlarda, 663 kilogram uyuşturucu madde, 3 milyon 400 bin kök kenevir ve skunk ile 436 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, yakalanan 157 şüpheliden 56'sının çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandığını, 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktardı.
2️⃣0️⃣ İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-22” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 10, 2024
6️⃣6️⃣3️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,
3️⃣ milyon 4️⃣0️⃣0️⃣ bin adet kök kenevir ve kök skunk ile
4️⃣3️⃣6️⃣ Bin adet Uyuşturucu… pic.twitter.com/3k8AiNbnBk
Kaynak: Anadolu Ajansı