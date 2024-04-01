31 Mart 2024 Yerel seçim sonuçlarında son durum!

Türkiye genelinde oy verme işlemi 31 Mart 2024 saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Sandıklar büyük oranda açıldı ve sonuçlar netleşmeye başladı. YSK'nın 'kesin sonuçları' açıklamasının ardından kazanan adaylar mazbatalarını teslim alacak. İşte büyük oranda kesinleşen seçim sonuçlarında son durum...

31 Mart 2024 Yerel seçim sonuçlarında son durum!
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TÜRKİYE GENELİ SONUÇLAR

Toplam Sandık : 206.806
Toplam Seçmen : 61.430.934
Açılan Sandık : 203.688
Açılan Sandık Oranı : % 98,49
Kullanılan Oy : 47.359.725
Geçerli Oy : 45.287.100
Katılım Oranı : % 78,32

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gitti. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri yapıldı. 2024 yerel seçimlerde sonuçlar netleşti. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana dahil büyükşehirler ve diğer şehirlerde son durum şöyle;

Parti Adı   Oy Oranı Oy Sayısı
CHP : % 37,64 17.046.955
AK PARTİ : % 35,57 16.107.669
YENİDEN REFAH : % 6,16 2.787.214
DEM PARTİ : % 5,62 2.545.571
MHP : % 4,97 2.252.419
İYİ PARTİ : % 3,77 1.707.270
ZAFER PARTİSİ : % 1,65 745.600
SAADET : % 1,08 489.476
HÜDA PAR : % 0,54 246.299
BÜYÜK BİRLİK : % 0,43 193.059
DİĞER : % 0,36 164.659
DEVA PARTİSİ : % 0,31 140.644
BTP : % 0,24 109.078
BAĞIMSIZ : % 0,22 101.458
DP : % 0,2 88.267
MEMLEKET : % 0,16 72.746
TİP : % 0,16 69.998
TKP : % 0,11 47.768
YTP : % 0,1 46.281
DSP : % 0,1 45.775
VATAN PARTİSİ : % 0,09 40.750
MİLLET : % 0,08 37.647
GELECEK PARTİSİ : % 0,07 33.402
HAK-PAR : % 0,07 32.940
EMEP : % 0,06 28.820
SOL PARTİ : % 0,05 22.019
TKH : % 0,04 17.475
ANAP : % 0,04 16.713
MİLLİ YOL : % 0,03 14.583
AB PARTİ : % 0,03 14.461
HKP : % 0,02 8.587
ABP : % 0,01 5.488
AP : % 0,01 3.647
OCAK : % 0,01 2.043
ADP : % 0 319

Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BÜYÜKŞEHİR VE İL MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI

İL PARTİ ADAY OY ORANI AÇILAN SANDIK ORANI
ADANA CHP ZEYDAN KARALAR % 46,52 % 94,84
ADIYAMAN CHP ABDURRAHMAN TUTDERE % 49,75 % 100
AFYONKARAHİSAR CHP BURCU KÖKSAL % 50,74 % 100
AĞRI DEM Parti HAZAL ARAS % 51,07 % 100
AMASYA CHP TURGAY SEVİNDİ % 42,84 % 99,2
ANKARA CHP MANSUR YAVAŞ % 60,22 % 97,57
ANTALYA CHP MUHİTTİN BÖCEK % 48,62 % 98,86
ARTVİN CHP BİLGEHAN ERDEM % 44,95 % 100
AYDIN CHP ÖZLEM ÇERÇİOĞLU % 50,81 % 92,64
BALIKESİR CHP AHMET AKIN % 51,02 % 98,50
BİLECİK CHP MELEK MIZRAK SUBAŞI % 48,88 % 100
BİNGÖL AK Parti ERDAL ARIKAN % 33,69 % 100
BİTLİS AK Parti NESRULLAH TANĞLAY % 38,23 % 100
BOLU CHP TANJU ÖZCAN % 52,79 % 98,98
BURDUR CHP ALİ ORKUN ERCENGİZ % 46,28 % 100
BURSA CHP MUSTAFA BOZBEY % 47,61 % 99,80
ÇANAKKALE CHP MUHARREM ERKEK % 39,59 % 100
ÇANKIRI MHP İSMAİL HAKKI ESEN % 59,8 % 100
ÇORUM AK Parti HALİL İBRAHİM AŞGIN % 40,54 % 99,82
DENİZLİ CHP BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU % 47,83 % 97,42
DİYARBAKIR DEM Parti AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK % 64,02 % 98,21
EDİRNE CHP FİLİZ GENCAN AKIN % 46,67 % 100
ELAZIĞ AK Parti ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI % 38,19 % 100
ERZİNCAN MHP BEKİR AKSUN % 40,46 % 99,38
ERZURUM AK Parti MEHMET SEKMEN % 50,46 % 98,20
ESKİŞEHİR CHP AYŞE ÜNLÜCE % 50,68 % 98,69
GAZİANTEP AK Parti FATMA ŞAHİN % 38,73 % 99,84
GİRESUN CHP FUAT KÖSE % 54,59 % 100
GÜMÜŞHANE MHP VEDAT SONER BAŞER % 41,62 % 100
HAKKARİ DEM Parti MEHMET SIDDIK AKIŞ % 48,92 % 100
HATAY AK Parti MEHMET ÖNTÜRK % 44,44 % 99,74
ISPARTA AK Parti ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN % 41,94 % 99,61
MERSİN CHP VAHAP SEÇER % 59,5 % 97,66
İSTANBUL CHP EKREM İMAMOĞLU % 51,02 % 98,90
İZMİR CHP CEMİL TUGAY % 48,88 % 98,29
KARS MHP ÖTÜKEN SENGER % 36,21 % 100
KASTAMONU CHP HASAN BALTACI % 49,07 % 97,78
KAYSERİ AK Parti MEMDUH BÜYÜKKILIÇ % 38,68 % 98,59
KIRKLARELİ MHP DERYA BULUT % 41,57 % 100
KIRŞEHİR CHP SELAHATTİN EKİCİOĞLU % 52,86 % 100
KOCAELİ AK Parti TAHİR BÜYÜKAKIN % 45,69 % 99,72
KONYA AK Parti UĞUR İBRAHİM ALTAY % 49,42 % 99,48
KÜTAHYA CHP EYÜP KAHVECİ % 29,7 % 99,82
MALATYA AK Parti SAMİ ER % 49,02 % 99,60
MANİSA CHP FERDİ ZEYREK % 57,24 % 97,13
KAHRAMANMARAŞ AK Parti FIRAT GÖRGEL % 42,36 % 99,43
MARDİN DEM Parti AHMET TÜRK % 57,09 % 98,23
MUĞLA CHP AHMET ARAS % 54,83 % 90,06
MUŞ DEM Parti SIRRI SÖYLEMEZ % 41,7 % 90,91
NEVŞEHİR İyi Parti RASİM ARI % 52,02 % 99,60
NİĞDE AK Parti EMRAH ÖZDEMİR % 36,22 % 100
ORDU AK Parti MEHMET HİLMİ GÜLER % 40,05 % 99,82
RİZE AK Parti RAHMİ METİN % 54,71 % 100
SAKARYA AK Parti YUSUF ALEMDAR % 47,37 % 99,74
SAMSUN AK Parti HALİT DOĞAN % 42,16 % 99,51
SİİRT DEM Parti SOFYA ALAĞAŞ % 49,56 % 96,93
SİNOP CHP METİN GÜRBÜZ % 49,36 % 100
SİVAS Büyük Birlik ADEM UZUN % 43,19 % 97,74
TEKİRDAĞ CHP CANDAN YÜCEER % 50,06 % 99,70
TOKAT MHP MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU % 54,81 % 100
TRABZON AK Parti AHMET METİN GENÇ % 51,48 % 99,91
TUNCELİ DEM Parti CEVDET KONAK % 40,21 % 100
ŞANLIURFA Yeniden Refah MEHMET KASIM GÜLPINAR % 38,94 % 98,44
UŞAK CHP ÖZKAN YALIM % 40,77 % 99,81
VAN DEM Parti ABDULLAH ZEYDAN % 55,46 % 98,78
YOZGAT Yeniden Refah KAZIM ARSLAN % 36,29 % 98,94
ZONGULDAK CHP TAHSİN ERDEM % 54,52 % 100
AKSARAY AK Parti EVREN DİNÇER % 36,98 % 100
BAYBURT AK Parti METE MEMİŞ % 39,08 % 100
KARAMAN MHP SAVAŞ KALAYCI % 49,08 % 100
KIRIKKALE CHP AHMET ÖNAL % 49,83 % 100
BATMAN DEM Parti GÜLÜSTAN SÖNÜK % 64,51 % 100
ŞIRNAK AK Parti MEHMET YARKA % 47,58 % 100
BARTIN CHP MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA % 51,12 % 100
ARDAHAN CHP FARUK DEMİR % 45,06 % 100
IĞDIR DEM Parti MEHMET NURİ GÜNEŞ % 46,53 % 100
YALOVA CHP MEHMET GÜREL % 46,27 % 100
KARABÜK AK Parti ÖZKAN ÇETİNKAYA % 34,18 % 100
KİLİS CHP HAKAN BİLECEN % 42 % 99,59
OSMANİYE MHP İBRAHİM ÇENET % 39,9 % 98,78
DÜZCE AK Parti FARUK ÖZLÜ % 40,22 % 100
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