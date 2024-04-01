31 Mart 2024 Yerel seçim sonuçlarında son durum!

TÜRKİYE GENELİ SONUÇLAR

Toplam Sandık : 206.806 Toplam Seçmen : 61.430.934 Açılan Sandık : 203.688 Açılan Sandık Oranı : % 98,49 Kullanılan Oy : 47.359.725 Geçerli Oy : 45.287.100 Katılım Oranı : % 78,32

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gitti. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri yapıldı. 2024 yerel seçimlerde sonuçlar netleşti. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana dahil büyükşehirler ve diğer şehirlerde son durum şöyle;

Parti Adı Oy Oranı Oy Sayısı CHP : % 37,64 17.046.955 AK PARTİ : % 35,57 16.107.669 YENİDEN REFAH : % 6,16 2.787.214 DEM PARTİ : % 5,62 2.545.571 MHP : % 4,97 2.252.419 İYİ PARTİ : % 3,77 1.707.270 ZAFER PARTİSİ : % 1,65 745.600 SAADET : % 1,08 489.476 HÜDA PAR : % 0,54 246.299 BÜYÜK BİRLİK : % 0,43 193.059 DİĞER : % 0,36 164.659 DEVA PARTİSİ : % 0,31 140.644 BTP : % 0,24 109.078 BAĞIMSIZ : % 0,22 101.458 DP : % 0,2 88.267 MEMLEKET : % 0,16 72.746 TİP : % 0,16 69.998 TKP : % 0,11 47.768 YTP : % 0,1 46.281 DSP : % 0,1 45.775 VATAN PARTİSİ : % 0,09 40.750 MİLLET : % 0,08 37.647 GELECEK PARTİSİ : % 0,07 33.402 HAK-PAR : % 0,07 32.940 EMEP : % 0,06 28.820 SOL PARTİ : % 0,05 22.019 TKH : % 0,04 17.475 ANAP : % 0,04 16.713 MİLLİ YOL : % 0,03 14.583 AB PARTİ : % 0,03 14.461 HKP : % 0,02 8.587 ABP : % 0,01 5.488 AP : % 0,01 3.647 OCAK : % 0,01 2.043 ADP : % 0 319

Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BÜYÜKŞEHİR VE İL MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI