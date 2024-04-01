Bugün hava nasıl olacak? 1 Nisan hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

1 NİSAN HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C

Az bulutlu

Az bulutlu İSTANBUL °C, 23°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu KIRKLARELİ °C, 25°C

Az bulutlu

Az bulutlu KOCAELİ °C, 29°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Az bulutlu

Az bulutlu DENİZLİ °C, 30°C

Az bulutlu

Az bulutlu İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu

Az bulutlu MANİSA °C, 30°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii parçalı bulutlu

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii parçalı bulutlu ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık HATAY °C, 29°C

Az bulutlu

Az bulutlu MERSİN °C, 27°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu

Az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu

Az bulutlu KAYSERİ °C, 25°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu KONYA °C, 26°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 27°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu DÜZCE °C, 30°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu SİNOP °C, 19°C

Az bulutlu

Az bulutlu ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 28°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu SAMSUN °C, 21°C

Az bulutlu

Az bulutlu TOKAT °C, 26°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu TRABZON °C, 19°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 17°C

Az bulutlu

Az bulutlu KARS °C, 17°C

Az bulutlu

Az bulutlu MALATYA °C, 25°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu VAN °C, 13°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.