Bugün hava nasıl olacak? 1 Nisan hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 1 Nisan hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
1 NİSAN HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 27°C
Az bulutlu
- İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
- KIRKLARELİ °C, 25°C
Az bulutlu
- KOCAELİ °C, 29°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu
- DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu
- İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu
- MANİSA °C, 30°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 31°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii parçalı bulutlu
- ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
- HATAY °C, 29°C
Az bulutlu
- MERSİN °C, 27°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu
- KAYSERİ °C, 25°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
- KONYA °C, 26°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
- BOLU °C, 27°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
- DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
- SİNOP °C, 19°C
Az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 28°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 21°C
Az bulutlu
- TOKAT °C, 26°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
- TRABZON °C, 19°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, 17°C
Az bulutlu
- KARS °C, 17°C
Az bulutlu
- MALATYA °C, 25°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
- VAN °C, 13°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu
- SİİRT °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık