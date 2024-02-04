5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlerle mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde önemli operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarla ilgili ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!

Milli Savunma baakanlığı, terör operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.