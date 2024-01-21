6 şehirde Mercek-10 operasyonu! 12 şüpheli gözaltına alındı

6 şehirde silah imalatı ve kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik Mercek-10 operasyonları düzenlendi. Operasyonların detaylarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

6 şehirde Mercek-10 operasyonu! 12 şüpheli gözaltına alındı

Yurt genelinde çeşitli suçlara yönelik operasyonlar sürüyor. Son olarak 6 şehirde silah imalatı ve kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik Mercek-10 operasyonları düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını belirtti.

Bu kapsamda İstanbul, Adana, Aydın, Rize ve Batman İl Jandarma komutanlıkları ile Karaman Emniyet Müdürlüğünce operasyon düzenlendiğini kaydeden Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

- Mercek-10 operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı, 93 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca tabancaya dönüştürülebilecek, 65 namlu, 77 çeşitli tabanca parça ve tertibatı, 48 tabanca şarjörü ve 237 fişeğe el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıklar sürecek.
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu!İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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