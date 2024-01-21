6 şehirde Mercek-10 operasyonu! 12 şüpheli gözaltına alındı

Yurt genelinde çeşitli suçlara yönelik operasyonlar sürüyor. Son olarak 6 şehirde silah imalatı ve kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik Mercek-10 operasyonları düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını belirtti.

Bu kapsamda İstanbul, Adana, Aydın, Rize ve Batman İl Jandarma komutanlıkları ile Karaman Emniyet Müdürlüğünce operasyon düzenlendiğini kaydeden Yerlikaya, şu bilgileri verdi: