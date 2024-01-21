İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu!

İstanbul Havalimanı'nda 568 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Gelişmeyle ilgili Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşımda bulunuldu.

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu!
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Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak İstanbul Havalimanı'nda önemli bir uyuşturucu operasyonuna imza atıldı. Operasyonun ayrıntılarını Ticaret Bakanlığı paylaştı.

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından, İstanbul Havalimanı'ndaki operasyona ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonla 568 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğinin aktarıldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

- Bakanlık olarak, milletimizi ve onun özelinde geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucuya karşı korumak için elimizden gelen tüm gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. İllegal ticarete tevessül edenlere, sağlıklı yarınlarımıza kastedenlere fırsat vermeyecek, yaşama şansı tanımayacağız.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

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