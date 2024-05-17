Çorbacı önünde dehşet: Silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Olay, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana geldi. Çorbacı önünde oturan şahsa, husumetlisi tarafından tüfekle ateş edildi. Saldırıda çorbacıda çalışan bir kişi de olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Çorbacı önünde dehşet: Silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
Editör: Yağmur Biçen
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Alınan bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Üstün Sokak'ta meydana geldi. Ö.S. isimli kişiye, çorbacı dükkanının önünde otururken, kimliği henüz belirlenemeyen ancak husumetli olduğu bir şahıs tarafından tüfekle ateş edildi. Saldırıda Ö.S.'nin yanı sıra çorbacı dükkanında çalışan A.S. isimli kişi de yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından ve ayağından yaralanan şahıslar, Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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