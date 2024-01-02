68’in Liderlerinden Zafer Yener Toprağa Verildi

68 kuşağının devrimci liderlerinden, Vatan Partisi üyesi Zafer Yener, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayata gözlerini yumdu. Yener için İskenderun’da Kaptan Paşa Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

68’in Liderlerinden Zafer Yener Toprağa Verildi
Editör: Hüseyin Güler

Vatan Partisi üyesi Zafer Yener, hayatını kaybetti. Yener için İskenderun’da Kaptan Paşa Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, ailesinin ve sevenlerinin yanı sıra İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demir Yürek, İskenderun Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Vatan Partisi İlçe Başkanı İbrahim Bedir ve yöneticileri, İskenderun Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, ATSİAT İskenderun Başkanı Mithat Ceritbilmez, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Keskin ve sevenleri katıldı. Törenin ardından Yener, Asri Kara Ağaç mezarlığında toprağa verildi.

ODTÜ Elektrik ve Elektronik bölümü mezunu olan Zafer Yener, çalıştığı alanda tek gayesi ülkesi ve halkı için çalışmaktı. Zafer Yener, hayatı boyunca emperyalizme karşı mücadele etti. Vatan Partisi’ne katılarak İskenderun ilçe yönetiminde görev almıştı.

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