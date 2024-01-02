ABD'den Köşeye Sıkışan PKK'ya Yardım Eli

Türkiye’nin Irak ve Suriye’ye operasyonları sonrası PKK’nın yardım çağrısına ABD yetişmeye çalıştı. PKK/YPG’nin Suriye’deki sorumlularından terörist Ferhat Abdi Şahin, ABD’nin, Türkiye'nin operasyonlarını sona erdirme sözü verdiğini söyledi.

ABD'den Köşeye Sıkışan PKK'ya Yardım Eli
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Amerika Birleşik Devletleri, 2024'e teröre desteğini yineleyerek girdi. Washington, terör örgütü PKK'ya Türkiye'nin operasyonlarını durdurma sözü verdi.

Türkiye’nin, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde abluka altına aldığı terör örgütü PKK, geçen hafta ABD ve Batı’ya yardım çağrısı yapmıştı. PKK'nın Suriye kolu Suriye Demokratik Güçleri’nin sözde komutanı terörist Ferhat Abdi Şahin, Batılı ortaklarına, "Anlaşmalarımıza güveniyoruz, Türkiye’nin saldırılarını durdurun" diye seslenmişti.

ABD çağrıya sessiz kalmadı. Al Monitor'den Amberin Zaman'a konuşan “Mazlum Abdi” kod adlı PKK'lı Amerikalı yetkililerle temas halinde olduğunu söyledi. PKK'lı Şahin; “ABD, Türkiye'nin saldırılarını sona erdirme sözü verdi, ancak sonuca bakıyoruz ve saldırılar devam ediyor” dedi.

PKK’lı terörist, ayrıca ABD'yi, Türkiye'ye yeni F-16 uçağı satışını engellemeye çağırdı.

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