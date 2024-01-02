MİT'ten PKK'ya Kritik Operasyon! Abdulmutalip Doğruci Etkisiz Hale Getirildi

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütü PKK ile mücadele kapsamında operasyonlar düzenlenmeye devam ediyor. Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'ya ağır bir darbe indirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Cesur Vedat kod adlı Abdulmutalip Doğruci'nin, örgütün Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenlediğini belirledi.

MİT, terörist Abdulmutalip Doğruci'nin, Süleymaniye kırsalındaki uyuşturucu ticareti faaliyetlerini organize etmesi ve denetlemesi için terör örgütü PKK tarafından olarak özel olarak görevlendirdiğini tespit etti. Düzenlenen başarılı operasyonla Doğruci, Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.

Teröristin, geçmiş dönemde İstanbul'da "uyuşturucu ticareti ve nitelikli yağma" suçlarından yargılandığı, 2017'de Irak'a geçerek kırsalda faaliyet göstermeye başladığı belirlendi.