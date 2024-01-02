Malatya'da Yolcu Otobüsü Devrildi! 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara Kızılay'da Silah Sesleri! Polis Tarafından Vuruldu...

BEDAŞ Bugün Hangi İlçeleri Elektrik Kesintisine Dair Uyardı?

Bugün Hangi İllerde Yağmur Yağacak? Kar Ne Zaman Yağacak? Meteoroloji Hangi İlleri Uyardı?