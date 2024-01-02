Malatya'da Yolcu Otobüsü Devrildi! 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken 36 kişi de yaralandı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, Develi Mahallesi'nde gerçekleşti.
İstanbul'dan Malatya'ya giden Y.K. idaresindeki Medine Turizme ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle devrildi. Aynı yönde ilerleyen İ.A. yönetimindeki 06 CHL 767 plakalı kamyon da devrilen otobüse çarptı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı