Kira artışlarına yüzde 25 sınır devam edecek mi? Bakan Şimşek'ten dikkat çeken açıklama
Kira artışlarına yüzde 25 sınırının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin meraklı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren kararla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Şimşek, kira artışlarına getirilen yüzde 25 sınırının devam edip etmeyeceğine dair önemli açıklamalar yaptı.
KİRA ARTIŞLARINDA YÜZDE 25 SINIRLAMASI SÜRECEK Mİ?
Kira artışlarında yüzde 25 sınırlamasının devam etmesi için bir sebep görmediğini belirten Bakan Şimşek, devam etmesi yönünde bir çalışma olmadığını aktardı. Şimşek, "Zaten o düzenleme bir süreliğine yapılmıştı. Ben hükümetimiz adına verilmemiş bir karar üzerine yorum yapamam ama çok büyük ihtimalle devam etmeyeceğini düşünüyorum." dedi. Ürünlerin fiyatlarına doğrudan müdahale ederek bir yere varılamayacağını söyleyen Bakan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Piyasaya müdahale arzı artıracak teşviklerle olur. O doğru bir şey. Arz artışı üzerinden fiyatların aşağı inmesini sağlamak lazım. Bunun için daha çok üretim, daha çok istihdam ve ihracatı da tabiiki önemsiyoruz."
"PİYASAYA YOL HARİTASI VERECEĞİZ"
Bakan Şimşek, piyasaya müdahale tarzlarının "yol haritası" vermek şeklinde olacağını belirten Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"3 yıllık enflasyon hedefi veriyoruz, 3 yıllık büyüme perspektifi sunuyoruz. Bunlar piyasayı yönlendirme amacıyla kamuda da disiplin amacıyla önemli. Ama esas olarak yatırım. Biz bütçe üzerinden para harcıyoruz. Biz diyoruz ki bu harcamaları yapalım ama bu harcamaları üretken alanda yoğunlaştıralım. Yani daha çok arz yönlü üretimi artıracak alanlara kanalize edelim. Gıda arzı onlardan bir tanesi. Rekabet gücü arttığı zaman, verimlilik arttığı zaman birim fiyatlar, birim maliyetler düşüyor. Dolayısıyla biz bu çerçevede tabiiki her şeyi piyasaya bırakamayız. Ürünlerin fiyatlamalarına doğrudan doğruya müdahaleyle biz bir yere varamayız. Onun için onun yerine büyümenin kompozisyonunu dengeleyeceğiz. Üretim artıracak politikaları devreye sokacağız. Verimliliği, rekabet gücün artıracak adımları atacağız."
Kaynak: TRT Haber