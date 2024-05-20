Kira artışlarına yüzde 25 sınır devam edecek mi? Bakan Şimşek'ten dikkat çeken açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Şimşek, kira artışlarına getirilen yüzde 25 sınırının devam edip etmeyeceğine dair önemli açıklamalar yaptı.

KİRA ARTIŞLARINDA YÜZDE 25 SINIRLAMASI SÜRECEK Mİ?

Kira artışlarında yüzde 25 sınırlamasının devam etmesi için bir sebep görmediğini belirten Bakan Şimşek, devam etmesi yönünde bir çalışma olmadığını aktardı. Şimşek, "Zaten o düzenleme bir süreliğine yapılmıştı. Ben hükümetimiz adına verilmemiş bir karar üzerine yorum yapamam ama çok büyük ihtimalle devam etmeyeceğini düşünüyorum." dedi. Ürünlerin fiyatlarına doğrudan müdahale ederek bir yere varılamayacağını söyleyen Bakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Piyasaya müdahale arzı artıracak teşviklerle olur. O doğru bir şey. Arz artışı üzerinden fiyatların aşağı inmesini sağlamak lazım. Bunun için daha çok üretim, daha çok istihdam ve ihracatı da tabiiki önemsiyoruz."

"PİYASAYA YOL HARİTASI VERECEĞİZ"

Bakan Şimşek, piyasaya müdahale tarzlarının "yol haritası" vermek şeklinde olacağını belirten Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü: