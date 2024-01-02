Ankara Kızılay'da Silah Sesleri! Polis Tarafından Vuruldu...

Ankara Kızılay'da Bakanlıkların bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. Edinilen bilgiye göre Kızılay'da bir kişi polis kontrol noktasına doğru "intihar etmek istiyorum" diye bağırarak koşmaya başladı. Sırt çantası olduğu öğrenilen kişi etkisiz hale getirilerek hastaneye kaldırıldı. Olayın bir terör saldırısı olmadığı öğrenilirken koşan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü.

Bölgede başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere, eski Başbakanlık binası, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olması polisi harekete geçirdi.

Hastaneye Kaldırıldı

İlk başta terör olayı olarak değerlendirilen olayda akli dengesi yerinde olmadığı değerlendirilen şüpheli bir kişinin varlığı fark edildi. Polislerin üzerlerine sırt çantası ile koşması üzerine etkisiz hale getirilen şüpheli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: