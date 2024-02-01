7 şehirde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 şehirde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Operasyonda, eserleri yasa dışı yollarla ülke dışına çıkardıkları tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

7 şehirde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! 9 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı tarihi eserlerin yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarıldığı iddialarına ilişkin soruşturma düzenled. Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eserlerin ülke içinde kayıtsız yer değiştirmesi ve yasa dışı yollarla ikinci kişilere satılma sonucu ülke dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler çalışmalar neticesinde, tarihi eser bulunduran şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi. Bu doğrultuda, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Bolu, Kayseri, Afyon ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, çeşitli dönemlere ait tarihi eser oldukları değerlendirilen 1313 sikke, taştan yapılmış 93 keski ve delgi aleti, 39 metal obje, 8 yüzük, 5 ok ucu, ahşap tavan göbeği ve dedektör ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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