Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla ilgili yeni karar

Trendyol Süper Lig'de 4 Şubat Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisiyle ilgili yeni bir karar alındı. İl Spor Güvenlik Kurulunda alınan karara göre, konuk takım olan Trabzonspor taraftarları tribünde yer alamayacak.

Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla ilgili yeni karar
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Trendyol Süper Lig'de heyecan 24. hafta mücadeleleriyle sürecek. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçında 4 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Dev karşılaşma öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda önemli kararlar alındı.

TRABZONSPOR TARAFTARI STATTA YER ALAMAYACAK

Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında misafir takım taraftarının, İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda stada alınmayacağı açıklandı. Konuyla ilgili Beşiktaş'tan açıklama yapıldı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda konuk takım taraftarları tribünde yer almayacaktır. Konuk takım taraftarlarının yer almayacağı 404, 405 ve 406 numaralı blokların biletleri taraftarlarımız için 650 TL'den satışa sunulmuştur." denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# beşiktaş # Trabzonspor # Trendyol Süper Lig
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