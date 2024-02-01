İstanbul'da o metrobüs durağı 45 gün kapalı olacak! İBB'den açıklama yapıldı

İBB, yaptığı açıklamada, Küçükçekmece'deki Beşyol metrobüs durağının üst geçit çalışması nedeniyle 7 Şubat'tan itibaren 45 gün süreyle hizmet veremeyeceğini duyurdu.

İstanbul'da o metrobüs durağı 45 gün kapalı olacak! İBB'den açıklama yapıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yaptığı açıklamada, Küçükçekmece'deki Beşyol metrobüs durağının üst geçit çalışması nedeniyle 7 Şubat'tan itibaren 45 gün süreyle kapalı olacağını duyurdu. İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin teknik ömrünü tamamlayan ve yaya kapasitesini karşılayamayan Beşyol metrobüs durağının üst geçidini yenilediği belirtildi.

Yaya üst geçidi yapımı, istasyon alanı düzenlemesi ve D-100 kara yolunun yeniden dizayn edilmesi çalışmaları kapsamında Beşyol metrobüs durağının geçici olarak kapatılacağı kaydedilen açıklamada, "Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu kararıyla 7 Şubat'tan itibaren Beşyol metrobüs durağı 45 gün süreyle kapalı olacak." ifadesi kullanıldı.

Çalışma kapsamında, 70 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde yeni üst geçit inşa edileceği aktarılan açıklamada, üst geçit tamamlandığında Edirne istikameti D-100 kara yolu, yan yol ve metrobüs yolunun 450 metre boyunca yaklaşık bir şerit kadar kuzeye öteleneceği ve metrobüs peron alanının genişleyeceği belirtildi.

Açıklamada, Beşyol metrobüs durağı yerine alternatif olarak Sefaköy ve Florya metrobüs duraklarının kullanılması önerildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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