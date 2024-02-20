73 şehirde Mercek-12 operasyonu! 1131 kişi gözaltına alındı

73 şehirde, ruhsatsız silah taşıyan ve silah kaçakçılığı yapanlara yönelik Mercek-12 operasyonu düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1131 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

73 şehirde Mercek-12 operasyonu! 1131 kişi gözaltına alındı

Yurt genelinde çeşitli suçlara yönelik geniş kapsamlı operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Son olarak, ruhsatsız silah taşıyan ve silah kaçakçılığı yapan kişilere yönelik 73 şehirde ekipler harekete geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda son 4 günde Mercek-12 operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi.

1131 KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 şehirdeki Mercek-12 operasyonları ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütleri ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını belirtti.

İl jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından ruhsatsız silah taşıyanlara ve kaçakçılarına yönelik son 4 günde 73 ilde eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında "Mercek-12" operasyonu düzenlendiği bilgisini veren Yerlikaya, 710 ruhsatsız tabanca, kurusıkıdan çevrilmiş 60 tabanca, 23 uzun namlulu tüfek, 181 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiğini, 1131 şüphelinin yakalandığı duyurdu.

Yerlikaya, operasyona ilişkin şunları kaydetti:

- İstanbul'da 129 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 168 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 49 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 65 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 42 tabanca ele geçirildi, 45 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da 31 tabanca ele geçirildi, 49 şüpheli yakalandı. Bursa'da 31 tabanca ele geçirildi, 46 şüpheli gözaltına alındı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

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