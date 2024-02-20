Tokat'ta yangın can aldı! Müstakil ev küle döndü

Tokat'ta, merkeze bağlı Akın köyünde 70 yaşındaki Mustafa Çakmaktepe'ye ait bir müstakil evde, daha sonrasında yapılan kontrollerde elektrik kontağından kaynaklandığı belirtilen bir yangın çıktı.

Müstakil evdeki yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki 2 ev, 2 garaj, ahır ve samanlığa da sıçradı. Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangın, Tokat ile Çamlıbel belde belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

70 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, evde yaptıkları incelemede, dumandan etkilenen Mustafa Çakmaktepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangın sırasında evde bulunan ve camdan atlayarak hafif şekilde yaralanan 21 yaşındaki Goncagül Çakmaktepe ise sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Mustafa Çakmaktepe'nin cesedi ise Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.