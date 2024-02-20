Tokat'ta yangın can aldı! Müstakil ev küle döndü

Tokat'ta Akın köyündeki bir müstakil evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki yapılara da sıçrarken dumandan etkilenen ev sahibi 70 yaşındaki Mustafa Çakmaktepe hayatını kaybetti.

Tokat'ta yangın can aldı! Müstakil ev küle döndü

Tokat'ta, merkeze bağlı Akın köyünde 70 yaşındaki Mustafa Çakmaktepe'ye ait bir müstakil evde, daha sonrasında yapılan kontrollerde elektrik kontağından kaynaklandığı belirtilen bir yangın çıktı.

Müstakil evdeki yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki 2 ev, 2 garaj, ahır ve samanlığa da sıçradı. Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangın, Tokat ile Çamlıbel belde belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

70 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, evde yaptıkları incelemede, dumandan etkilenen Mustafa Çakmaktepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangın sırasında evde bulunan ve camdan atlayarak hafif şekilde yaralanan 21 yaşındaki Goncagül Çakmaktepe ise sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Mustafa Çakmaktepe'nin cesedi ise Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0'la geçti! Siyah-beyazlılar Semih ve Cenk ile güldüBeşiktaş, Konyaspor'u 2-0'la geçti! Siyah-beyazlılar Semih ve Cenk ile güldüSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# tokat # yangın # son dakika
Çok Okunanlar
İstanbullular dikkat! Depremler batıya kayıyor: Oturduğunuz semt depreme dayanıklı mı?
İstanbullular dikkat! Depremler batıya kayıyor: Oturduğunuz semt depreme dayanıklı mı?
İnce telli sık dökülen saçlara elveda! Bunları yiyenlerin saçı halat gibi kalın oluyor!
İnce telli sık dökülen saçlara elveda! Bunları yiyenlerin saçı halat gibi kalın oluyor!
Azı karar çoğu ise kalp damarlarını tıkıyor! Faydasını abartıp çok yiyenler pişman oluyor!
Azı karar çoğu ise kalp damarlarını tıkıyor! Faydasını abartıp çok yiyenler pişman oluyor!
Sparta Prag-Galatasaray maçı ne zaman?
Sparta Prag-Galatasaray maçı ne zaman?
73 şehirde Mercek-12 operasyonu!
73 şehirde Mercek-12 operasyonu!
Öne Çıkanlar Dünyaca ünlü Finans Uzmanı Robert Kiyosaki: "Doların sonu geldi" - Ulusal Haber Dünyaca ünlü Finans Uzmanı Robert Kiyosaki: "Doların sonu geldi" - Ulusal Haber Diyanet'ten Feyza Altun için suç duyurusu! Diyanet'ten Feyza Altun için suç duyurusu!