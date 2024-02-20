Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0'la geçti! Siyah-beyazlılar Semih ve Cenk ile güldü

Trendyol Süper Lig'de heyecan 26. hafta karşılaşmalarıyla devam etti. Sezonu şampiyonluk yarışının uzağında geçiren Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 49. dakikada Semih Kılıçsoy ve 71. dakikada Cenk Tosun'un kaydettiği gollerle mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı.

Bu galibiyetle siyah-beyazlılar puanını 43'e yükselterek haftayı 4. sırada tamamladı. Beşiktaş, bu sonuçla ligdeki 13. galibiyetini de elde etmiş oldu. 11. yenilgisini yaşayan ve 25 puanda kalan Konyaspor ise haftayı 19. sırada tamamladı.

SEMİH KILIÇSOY YILDIZLAŞMAYA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, TÜMOSAN Konyaspor karşısında kaydettiği golle, bu sezon Süper Lig'de 8. golünü kaydetti.

Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'a karşı 2'şer gol atan Semih, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve VavaCars Fatih Karagümrük filelerini de birer kez havalandırmayı başarmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, Semih Kılıçsoy'un gol attığı maçlarda 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

CENK TOSUN GOL SAYISINI 5'E YÜKSELTTİ

Müsabakanın ikinci golünü kaydeden Beşiktaş'ın 32 yaşındaki milli futbolcusu Cenk Tosun ise Süper Lig'de gol sayısını 5'e yükseltti.

Cenk Tosun; Gaziantep FK, Bitexen Antalyaspor, Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor ağlarını da birer kez havalandırmıştı. Deneyimli oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi ile Türkiye Kupası'nda da 2'şer kez gol sevinci yaşadı.

ABOUBAKAR YENİDEN SAHALARA DÖNDÜ

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, 72 gün sonra siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı. Aboubakar, mücadelenin 80. dakikasında Cenk Tosun'un yerine oyuna girdi.

2 yaşındaki santrfor, kadro dışı bırakılması, Afrika Uluslar Kupası'nda olması ve sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlıların tüm kulvarlarda yaptığı son 13 maçta forma giyememişti. Aboubakar, son olarak 9 Aralık 2023'te Fenerbahçe ile oynanan derbide görev yapmıştı.

Beşiktaş tribünleri, oyuna sonradan giren Aboubakar ile Rachid Ghezzal'a tepki göstermesi dikkati çekti.

BEŞİKTAŞ 3 MAÇTIR GOL YEMİYOR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlı takım, bu maçlarda Trabzonspor ile Konyaspor'u 2-0 mağlup ederken, Mondihome Kayserispor ile de 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş, sahasında çıktığı son 4 müsabakada ise mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, son olarak 5 Ocak tarihinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Tüpraş Stadı'nda çıktığı sonraki karşılaşmalarda Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor ve Konyaspor'u ise 2-0'lık skorlarla mağlup etti. Beşiktaş, Adana Demirspor'la ise 0-0 berabere kaldı.

KONYASPOR'A KARŞI KAYBETMİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'u konuk ettiği son 9 müsabakada mağlup olmadı. Siyah-beyazlı takım, bu maçların 7'sini kazanırken, 2'sinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

"Kara Kartal" iç sahada Konyaspor'a karşı ligdeki son yenilgisini 2014-2015 sezonunda 1-0'lık skorla yaşamıştı.