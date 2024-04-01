ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan zafer açıklaması! Belediye binasının önünden halka hitap etti

Dün gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığına seçilen Mansur Yavaş, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı binasının önünde halka seslendi.

Seçim sürecinde kendisine destek verenlere ve ailesine teşekkür eden Mansur Yavaş, "2019'dan önce vaatlerimizle sahadaydık, şimdi icraatlarımızla sahada olduk. Çalışmalarımıza inanan, bizlere güvenen ve her zaman yanımızda olan başta Genel Başkan'ımız Sayın Özgür Özel başta olmak üzere, önceki dönem Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, partimizin yönetim kademesinden tüm gönüllülerimize, teşkilatımıza kadar herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz. Bizim karşımızda düşman yok. Hepimiz bu vatanın, bu kentin onurlu birer ferdiyiz." diyen Yavaş, artık seçimin bittiğini, rozetlerini çıkartarak 6 milyon Ankaralıya hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Ankara'nın, 100 yıl önce Anadolu'nun çeşitli yerlerinden vatan uğruna bir araya gelip kurtuluş destanını yazanların emaneti olduğunu söyleyen Yavaş, "Bu kent bize, 'Bitti' denilen yerde bir anka kuşu gibi küllerinden doğarak tüm zorlukları aşan Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının emaneti. Bu kent bize Türk milletinin tunçtan yüreğini, bükülmez bileğini, vatan sevgisini tüm dünyaya gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşlarının ve ülkemizin başkenti olması sebebiyle gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizin emanetidir. İşte biz bu emanete sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuştuğu andan itibaren hiç kimseyi ayırmadan 6 milyonun tek yürek olacağını ifade eden Yavaş, şöyle devam etti:

- Bu seçimin kaybedeni bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye'de Mansur Yavaş belediyeciliği tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, özverilerine sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur. Geçen seçimde de aynı şeyi yapmışlardı. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler, kaybetmeye devam edecekler.

- Ankara'da seçimi beton kaybetti, yeşil kazandı. Ankara'da seçimi şatafat ve haksız servet kaybetti, emek ve alın teri kazandı. Ankara'da seçimi rantçılar kaybetti, sosyal belediyecilik kazandı. Ankara'da seçimi imar baronları kaybetti, 6 milyon Ankaralı kazandı. Ankara'da seçimi eser belediyeciliği adı altında çöp projelere, ne olduğu belirsiz beton küllerine milyarlarca lira harcayanalar kaybetti, o milyarlarca lirayı halkın sağlığına, beslenmesine, ısınmasına, eğitimine harcayanlar kazandı.

"BU TARİHİ FARK BİZLERİ ASLA ŞIMARTMAYACAKTIR"

Mansur Yavaş, önceki dönemde olduğu gibi Ankara'yı şeffaf, katılımcı, hesap verebilir anlayışla yöneteceklerini, kimseyi ayırt etmeyeceklerini söyledi. Seçim sonuçlarının, kendilerine olduğu kadar herkese bir yol haritası çizdiğini dile getiren Yavaş, şunları kaydetti:

- Demek ki kimseyi ayırmadan hizmet ederseniz, yalnızca halkın size verdiği görevle ilgilenirseniz, kutuplaştırmadan uzak durursanız, şeffaf olursanız, halka hesap verirseniz, başı dara düşenin yanına Hızır gibi koşarsanız, az laf çok iş yaparak çalışırsanız işte böyle rekor ayla seçiliyorsunuz. Bu tarihi fark, bizleri asla şımartmayacaktır. Tam aksine sizlerin omuzlarımıza yüklediği bu büyük sorumluluğun bilincindeyiz ve sizlere layık olmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.

Bu kez bazı anlayışların değişmesini istediklerini söyleyen Yavaş, "Milletimizin iradesine saygı duyulmasını, milletimizin sözünün dinlenmesini istiyoruz. Önceki dönemde bizlere yaşatılan zorlukların ve engellemelerin bu dönemde yaşatılmamasını istiyoruz." dedi.

Mansur Yavaş; kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin, kimden beslenirse beslensin iftira ve karalama yapan bütün propaganda güçlerine, televizyon kanallarına, internet sitelerine, sosyal medya trollerine bugüne kadar boyun eğmediklerini, bundan sonra da boyun eğmeyeceklerini dile getirdi.

Mansur Yavaş, daha önce Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ belediyelerinin kendilerinde olduğunu, şimdi ise bir müjde vermek istediğini söyleyerek şunları kaydetti:

- Ayaş ve Beypazarı belediyesini kazandık. Hayırlı olsun. Etimesgut'ta çok öndeyiz, henüz sayılıyor. Gölbaşı'nda çok öndeyiz, henüz sayılıyor. Güdül, Haymana, Kalecik belediyesini kazandık. Keçiören'de kazanmaya çok yakınız. Televizyonlarda söylemiştim, pastanın üzerindeki çileğimiz Keçiören olacak diye. İnşallah geliyor. Kahramankazan'da şu anda 2 bin oy öndeyiz. Kahramankazan Belediyesi geliyor. Mamak'ta çok öndeyiz, o da bir saate kadar geliyor. Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar Belediyesini kazandık. Diğer belediyelerimizde de sayımlarımız henüz devam ediyor. Bitmiş hiçbir şey yok. Onların hepsinde, büyükşehirde farklı şekilde öndeyiz. Bala'yı da kazanmaya çok yakınmışız. Bu duruma göre belediye meclisinde çoğunluğu kazanıyoruz. Belediyede bizlere engel olan belediye meclis üyeleri gitti. Hani o Çamlıdere Belediye Başkanı vardı, 'hedefim yüzde 90' diyen. Orada da bağımsız belediye başkanı seçildi, o da gitti. Diğer belediyelerden de iyi haberler almaya devam edeceğiz. Yarından itibaren, seçilen belediye başkanları olarak kollarımızı sıvayıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. 25 ilçemizin tamamını ziyaret edecek, dertleşecek, taleplerini dinleyecek, çözümler üreteceğiz.

Yavaş, eğlenceyi bayram sonuna bıraktıklarını ifade ederek Atatürk Orman Çiftliği'nde bayramdan sonra kutlama yapacaklarını söyledi.

SONUÇLAR CADDE VE SOKAKLARDA KUTLANDI

CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın ABB Başkanlığı'na kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilmesi, cadde ve sokaklarda kutlandı.

Büyükşehir Belediye binası önünde toplanan vatandaşlar, parti ve Türk bayrakları taşıyarak çalınan şarkılara eşlik etti.

Yavaş'ın konuşmasının ardından belediye binasından havai fişek atıldı.

Kentin birçok noktasında da vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturarak kutlamalara katıldı.