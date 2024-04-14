ABD Başkanı Biden: "İsrail'in güvenliğine olan taahhüdümüz sarsılmaz"

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda (Situation Room) ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı toplantıdan bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Biden, paylaşımında, "İran'ın İsrail'e yönelik saldırıyla ilgili son durum için ulusal güvenlik ekibimle bir araya geldim. İran ve onun uzantılarının tehditlerine karşı İsrail'in güvenliğine olan taahhüdümüz sarsılmaz." açıklamasında bulundu.

Biden, Durum Odası'nda, İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili olarak Savunma Bakanı Lloyd Austin, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Genelkurmay Başkanı General Charles Brown, CIA Direktörü Bill Burns ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gibi isimlerle bir araya geldi.