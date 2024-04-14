Türkiye'den ilk açıklama Vatan Partisi'nden geldi: "Türkiye seyirci kalamaz"

İran'ın Şam Büyükelçiliğinin vurulmasının ardından İHA'larla başlattığı İsrail operasyonu dünyada gündem oldu. Türkiye'den de ilk açıklama Vatan Partisi'nden geldi.

Ulusal Kanal'ın özel yayınına katılan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, İran'ın başlattığı operasyonun Türkiye için fırsatlar barındırdığını ifade etti.

Bursalı canlı yayındaki sözlerine İran'ın operasyonunu selamlayarak başladı. Genel Sekreter, Gazze'deki savaşın Türkiye'nin de savaşı olduğunu vurguladı. Bursalı şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle İran’ın İsrail siyonizmine ve zorbalığına karşı başlattığı harekatı selamlıyoruz, büyün insanlık adına, ABD ve İsrail’e direnen devletler adına. Türkiye adına selamlıyoruz. Bu Türkiye için bir fırsattır. Bu savaş bizim uzaktan seyredebileceğimiz bir savaş değildir. Bu yalnız Tahran’ın ve Gazze’nin değil tüm Türkiye’nin savaşıdır. O bakımdan yalnızca teknik değerlendirme yapmak doğru değildir. Burada Türkiye’nin hatta insanlığın da geleceği söz konusudur."

Bursalı konuşmasında Türkiye'nin hava sahasını kapatması gerektiğini vurgularken yalnızca hükümetin değil partilerin de sessiz olduğuna dikkat çekti.