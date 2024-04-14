Hizbullah İsrail'in Golan Tepelerindeki askeri karargahını vurdu!

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in Golan Tepelerindeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattığını bildirdi.

Hizbullah İsrail'in Golan Tepelerindeki askeri karargahını vurdu!
Editör: Yağmur Biçen

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerinde yer alan Keyla askeri üssündeki hava ve füze savunma karargahının vurulduğu belirtildi.

Saldırıda onlarca katyuşa füzesinin kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırının, Lübnan'ın güneyi ya da Suriye üzerinden mi gerçekleştirildiğine dair detaylı bilgi verilmedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# hizbullah # iran # israil
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