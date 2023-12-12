Adıyaman'da Terör Operasyonu! DBP İslahiye İlçe Başkanı Zeki Manaz Tutuklandı

Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi Gaziantep İslahiye İlçe Başkanı Zeki Manaz tutuklandı.

Adıyaman'da Terör Operasyonu! DBP İslahiye İlçe Başkanı Zeki Manaz Tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda operasyon düzenleyen jandarma, örgüt mensuplarına kuryelik yaptığı öne sürülen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Demokratik Bölgeler Partisi'nin ilçe başkanlığını yürüten Zeki Manaz'ı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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