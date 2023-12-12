İstanbul ve Tunceli'de DHKP/C Operasyonu! 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul ve Tunceli'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon düzenlendi. Opearsyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul ve Tunceli'de DHKP/C Operasyonu! 12 Şüpheli Gözaltına Alındı
Son Güncelleme:

Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında ekiplerin çalışmaları tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmala gerçekleştirdi.

Ekipler, 7 Aralık 2016'da Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'ın aracı ile Gazi Polis Merkezi'nin kurşunlanması ve 2014'te bir marketin yağmalanması olaylarına yönelik inceleme yaptı.

İncelemede, savcı Çalışkan'ın aracının kurşunlanması için keşif noktasını bildiren şüpheli, polis merkezini kurşunlayan zanlı ve marketin yağmalanması olayını gerçekleştiren kişi belirlendi. Ayrıca korsan gösterilere katılan ve güvenlik kamerası bulunan direkleri yıkan zanlılar ile örgütün cezalandırmak için yaptığı eylemlere katıldıkları belirlenen şüphelilerin de kimliği tespit edildi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, 17 şüphelinin yakalanması için İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu! 5 Şüpheli Gözaltına Alındıİstanbul'da PKK/KCK Operasyonu! 5 Şüpheli Gözaltına AlındıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # DHKP-C # operasyon # tunceli # terör örgütü
Çok Okunanlar
Her Gün Tüketen Yaşlanmıyor!
Her Gün Tüketen Yaşlanmıyor!
İSKİ O İlçeleri Uyardı: Su Kesintisi Hangi Mahalleleri Etkileyecek?
İSKİ O İlçeleri Uyardı: Su Kesintisi Hangi Mahalleleri Etkileyecek?
İSKİ Duyurdu: Ne Kadar Su Kaldı?
İSKİ Duyurdu: Ne Kadar Su Kaldı?
Devlet Bahçeli'den Numan Kurtulmuş'a 'Kürtçe' Tepkisi!
Devlet Bahçeli'den Numan Kurtulmuş'a 'Kürtçe' Tepkisi!
BEDAŞ Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeleri Uyardı! Bugün Nerede Elektrik Kesintisi Yaşanacak?
BEDAŞ Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeleri Uyardı! Bugün Nerede Elektrik Kesintisi Yaşanacak?
Öne Çıkanlar Fil yazarak fil çizme! - Karikatür Hareketi - Akın Çavdarlı Fil yazarak fil çizme! - Karikatür Hareketi - Akın Çavdarlı Vücudunuz Su Kıtlığı Çekiyorsa Eyvah! Vücudunuz Su Kıtlığı Çekiyorsa Eyvah!