İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu! 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yurt içinde terör örgütlerine yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak İstanbul'da önemli bir operasyona imza atıldı.

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Söz konusu çalışmalar kapsamında daha önce gerçekleşen operasyonlarda elde edilen dijital materyaller incelendi.

Ekipler yaptıkları incelemenin ardından bazı şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu, PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı insan kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürülürken adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.