Afyonkarahisar'ın ilk kadın Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal oldu

Afyonkarahisar’da seçimin galibi CHP’li Burcu Köksal oldu. Burcu Köksal, Zafer Meydanı’ndaki konuşmasında andımızı okuttu.

Burcu Köksal, "Belediye Başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak." demişti.

Ekrem İmamoğlu'nun, "Ya kendine başka bir iş ya da başka parti bulacak", CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "dili sürçtü" dediği Burcu Köksal'ın ne kadar oy alacağı merak ediliyordu. Seçim yarışı tamamlandı. Burcu Köksal 50,73 oy aldı.

Zafer Meydanı’nda partililerle bir araya gelen Köksal, "Cumhuriyetin kurulduğu topraklarda tam da kurtuluşun, kuruluşun kentinde bana bu memleketin ilk kadın belediye başkanı olma onurunu yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.