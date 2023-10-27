AK Parti Batı'nın Terörle Mücadele Yasasına Teslim

AK Parti Hükümeti, Avrupa Birliği hayali için, yıllardır Batı’nın hedefinde olan terörle mücadele yasasında değişikliğe hazırlanıyor.



Dışişleri Bakanlığı bu kapsamda çalışmalarına başladı. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu’nda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Türkiye’nin Avrupa Birliği hayalinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.



Hayal kırıklıklarımız, sıkıntılarımız olmuştur ama 'niye halen Avrupa Birliği?' Çünkü bazı standartlar, evrensel yaklaşımlar oradadır.



Vizesiz seyahat için ilk adım Aralık 2013'te Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde atılmıştı. Dönemin Dışişleri Bakanı olan Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği ile Vize Serbestisi Diyaloğu Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaşması imzalamıştı.



Mart 2016'da vize serbestisi ile ilgili 72 kriter için Avrupa Birliği’ne taahhüt verilmiş, bunlardan 66'u yerine getirilmişti. Kala 6 kriter arasında, en kritik başlık ise; terörle mücadele yasası…





Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, komisyonda, konuyla ilgili Bakanlığın Meclisten beklentilerini sıraladı. Vize serbestliği için terörle mücadele yasasında değişiklik yapılmasının da bu beklentilerden biri olduğunu vurguladı.



Avrupa Birliği, kanunların Avrupa Birliği standardında olmasını istiyor. Bunlar 3-4 ana konuda; İşte, Terörle Mücadele Yasası, Kişisel Verilerin Korunması Yasası, siyasi şeffaflık… 15 Temmuz olunca bunların hepsi durdu. Şimdi yeniden bunların açılımıyla uğraşıyoruz. Çalışmaları belli bir aşamaya getirdikten sonra Meclisimize de getireceğiz.



15 Temmuz Amerikancı darbe girişiminin ardından, Türkiye, PKK ve FETÖ gibi emperyalizmin piyonu terör örgütleriyle büyük bir mücadeleye girişti. Yargı ayağının yanısıra sahada da güvenlik güçleri mücadeleyi yürüttü.



Türkiye'nin güvenlik konseptinde değişikliğe gidildi; terörün kaynağında kurutulması için Suriye ve Irak'ta sınır ötesi harekatlar yapıldı. Olağanüstü koşullardaki saldırılara karşı mücadelenin yasal dayanağı ise Terörle Mücadele Yasasıydı.



Avrupa Birliği kriterleri bahanesiyle sürekli gündeme getirilen yasa, Türkiye'nin vermesi istenen tavizlerden biri... Peki 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası neleri kapsıyor.



- Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasa’da belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek,

- Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek,

- Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemler.