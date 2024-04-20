AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'den tepki çeken sözler! "İsrail'in bebek katliamlarını kınıyoruz ama..."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, İzmir'de mermer ve doğaltaş fuarında yaptığı konuşmada İsrail ile ticaretle ilgili açıklamalarda bulundu. Zeybekçi, İsrail'in yaptığı katliamları savunmadıklarını ancak ticaretin ayrı bir şey olduğunu belirtti.

NİHAT ZEYBEKÇİ İSRAİL İLE TİCARETİN DEVAM ETMESİ GEREKTİĞİNİ SAVUNDU

"Hassas çalışma yapılması gerektiğini savunuyoruz. Yasaklı ürünlerden ziyade belki kayda alma şeklinde. Denizli biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük bakır kablo ihracatçısı olan bir şehir. İsrail'de çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız da var" dedi.

Zeybekçi sözlerine şöyle devam etti:

"Yani eyvallah! İsrail'in Müslümanlara yaptığı bebek katliamını nefretle kınıyoruz. Ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de, İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke. 6 satıp 1 aldığımız bir ülke. Onunla ilgili daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum. Bununla ilgili de çalışıyoruz."

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Nihat Zeybekçi'nin bu açıklaması sonrası tepkiler peş peşe geldi. Sosyal medya kullanıcıları Zeybekçi'nin sözlerine tepki gösterdi. İsrail ile ticaretin sonlandırılmasını istedi. Tepki gösterenlerden biri de Gazeteci Salih Tuna oldu. Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Söylemiştim, izahı olmaz. İzahı olmayanın da tevili hiç olmaz. Üzgünüm..." ifadelerini kullandı.

Söylemiştim, izahı olmaz.

İzahı olmayanın da tevili hiç olmaz.

Üzgünüm... https://t.co/LLeAn6MbUp pic.twitter.com/BOmwcaSX7E — Salih Tuna (@YazarSalihTuna) April 19, 2024

NİHAT ZEYBEKÇİ'DEN YENİ BİR AÇIKLAMA

Sözlerinin tepki çekmesi üzerine Nihat Zeybekçi, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama daha paylaştı. Zeybekçi, sözlerinin arkasında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Söylediğim her kelimenin sonuna kadar arkasındayım. Ucuzcu tacirler hariç ,Konuyu yanlış anlayabilecek akıl ve sağduyu sahipleri için yazılı olarak tekrar anlatıyorum. İsrail’le serbest ticaret anlaşması olan birkaç ülkeden biriyiz,mavi Marmara zamanında da askıya alınmayan bu anlaşmayla Filistinli kardeşlerimizinde Türk malların serbestçe satın alabiliyorlar, bununda katkısıyla ticaret dengemiz 1 e 6 bizim lehimizedir. Söylediğim kayda alma yöntemi yasak ürün listesinden daha etkin bir yöntemdir, İsrail’e yapılan tüm ihracatın kayda alınması ile her ürün kayda alınarak izin verilirken satılan her ürün ve şirkette kontrol edilir. Bu sayede şu anda yüzlerce milyon dolarlık ihale alarak onlarca milyon dolar teminat mektubu veren şirketlerimizin mağduriyetleri gibi daha birçok mağduriyetin önüne geçmiş oluruz. Onlarca Filistinli şirketin mağduriyetleri de engellenmiş olur.Söylediğim yasak liste yerine tam kontrol demektir. SözlerimiTekrar ediyorum“ DAHA HASSAS OLMAK”. Bize İslamiyet ve Filistin hassasiyeti dersi vermeye kalkan hadsizlere de sözüm, bizim hassasiyetimiz zekatı sizin 7 ceddinize, Cumhurbaşkanımızın hassasiyetinin zekatı ise 77 ceddinize yeter."