Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı: "Kürecik'ten İsrail'e istihbarat itirafı görmezden gelinemez"

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, 19 Nisan 2024 saat 13.00’te, İstanbul İl Merkezinde, Kürecik Radar Üssü tartışmaları üzerine basın toplantısı yaptı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'nın açıklaması şu şekilde:

"18 Nisan 2024 Perşembe günü “millî savunma bakanlığı kaynaklarından” yapılan açıklama tarihî bir itiraftır. İran’ın İsrail’e saldırısı sırasında Kürecik üssünden elde edilen bilgilerin İsrail’e verildiği iddiaları şöyle yanıtlanıyor: "Kürecik radarı, tamamen ulusal güvenliğimiz gereği kurulmuş olup, NATO müttefiki ülkelerin korunmasını amaçlamaktadır. Bu radar sisteminden elde edilen bilgiler NATO prosedürleri çerçevesinde müttefiklerle paylaşılmakta, NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir."

Bu açıklamada Millî Savunma Bakanlığı’nın imzası bulunmuyor. Bu olguyu kamuoyunun özellikle dikkatine sunuyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin “Millî Savunma Bakanlığı Kaynakları” diye bir kurumu yoktur.

Bu açıklamanın sorumluluğunu üstlenecek bir hükümet kurumu aranmaktadır.

Kürecik’ten NATO müttefikleri aracılığıyla İsrail’e istihbarat hizmeti verilmesinin sorumlusu hükümettir.

AMAÇ “ULUSAL GÜVENLİK” ANCAK KORUNAN ÜLKELER NATO MÜTTEFİKLERİ

Açıklamaya göre, “Kürecik radarı NATO müttefiki ülkelerin korunmasını amaçlıyor.”

Açıklamada Kürecik radarıyla ilgili olarak Türkiye’nin korunması amacından söz edilmiyor.

Bu nasıl “ulusal güvenlik”tir, Hükümetin yanıt vermesi gerekir.

RADARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLER İSRAİL’İN MÜTTEFİKLERİNE VERİLİYOR

Açıklamada Kürecik radar sisteminden elde edilen bilgilerin NATO müttefikleriyle paylaşıldığı, ancak müttefik olmayanlarla paylaşılmadığı belirtiliyor.

NATO müttefiklerimiz biliniyor:ABD başta olmak üzere İngiltere, Fransa ve Almanya! Radar hizmeti onlara yapılıyor. Böylece günah bizden gitmiş oluyor.Hükümetimizin alnı pak! Radar bilgilerini İsrail’e veren NATO müttefiklerimiz utansın!

İSRAİL’İN SAVAŞ MÜTTEFİKLERİNE İSTİHBARAT HİZMETİ

Peki bu ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya kimin savaş müttefikidir?

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya, Kürecik radarından gelen bilgilerle İran’dan İsrail’e atılan füzeleri havada imha ediyor.

Bu bilgileri ABD’nin ve diğer NATO müttefiklerinin İsrail’den gizlediğini düşünen bir akıllı var mı bu dünyada?

Filistin’e sargı bezi gönderen AK Parti yönetimi, İsrail’in müttefiklerine savaş istihbaratı veriyor.

MÜTTEFİKİMİZ KİM?

Bizim müttefikimiz kimdir?

Sargı bezi yolladığımız Filistin mi, yoksa savaşta istihbarat hizmeti verdiğimiz İsrail mi?

“Kuvvayı Milliye” mücadelesi veren HAMAS mı, yoksa Gazze’de soykırım uygulayan İsrail ve ABD mi?

Türkiye, müttefikini bilmeyen bir yönetimle önündeki zorlukları aşamaz.

NATO SEN NELERE KADİRSİN!

Şu NATO’nun kudretine bakınız! NATO, Türkiye yönetimini İsrail’in radar ahbabı yapabiliyor!

NATO’nun patronu olan ABD, Türkiye’yi bütün cephelerden, karadan, havadan ve denizden tehdit ediyor. Ama biz NATO sayesinde ABD ile müttefikiz!

ABD uçakları ve füzeleri, Ekim 2022’den sonraki süreçte Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 15 SİHA ve İHA’yı düşürdü. İstihbarat Kürecik’ten gittiyse, bu kadar akıllı ve başarılı müttefiklerimiz olduğu için, övünç duymalıyız.

Gerçek bütün çıplaklığıyla ortadadır: NATO, müttefiki olan Türkiye’yi değil, Türkiye’yi bölme gayretinde olan İsrail’i koruyor!

AÇIK TEŞEKKÜR

Kürecik radarının İsrail hizmetinde olduğunu açıklayan “Millî Savunma Bakanlığı Kaynaklarına” açık teşekkürlerimizi sunarız.Milletimize ve bütün dünyaya Kürecik ve NATO gerçeğini ilan ettiler.

Her gerçeğin hiç kuşkusuz hayırlı sonuçları vardır.

Herkese sorumluluk ve görev yükleyen bu açık kalpliliği ve dürüstlüğü milletimiz unutmayacaktır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kürecik ve İncirlik üslerini tam denetim altına almalı, ABD personeli evlerine yollanmalıdır.

Türkiye, NATO’dan çıkmalıdır.

Gün, Millî Devletimizi zaaflardan kurtarma ve Millî Ordumuzu güçlendirme günüdür."