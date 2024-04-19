Heniyye'den Perinçek'e teşekkür mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsrail'in saldırısında çocuklarını ve torunlarını kaybeden HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye taziye mesajlarını iletmişti. HAMAS Başkanlık Ofisi’nden Heniyye adına Doğu Perinçek’e teşekkür mesajı geldi. Heniyye'nin mesajında, "Filistin halkımızın, haklı davamızda milletimizle dayanışmanızı ve birliğimizi ve bütün özgür dünyanın desteğini vurguladığınız, gerçek dayanışma ve asil dostluğunuz için teşekkür ederiz." denildi. Heniyye'nin mesajı şu şekilde:

İSLAMİ DİRENİŞ HAREKETİ HAMAS-FİLİSTİN

SAYGIDEĞER BEYEFENDİ / DOĞU PERİNÇEK VATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI

Allah:’ Şehitlerin Allah katında mükafat ve ödülleri vardır.’

“Mücahit kardeşimiz, İslam Direniş Hareketi Lideri İsmail Heniyye, Allah’ın kendisini şereflendirdiği ve Filistin Halkımızın evlatlarından şehitler seçtiği, Ramazan Bayramı’nda oğulları ve torunlarının şehit olması sebebiyle ilettiğiniz içten başsağlığı mesajınızı almıştır. Onlar da Allah’ın rızasını kazanmak, topraklarımızı özgürleştirmek, kutsallarımızı korumak ve işgali temiz ve cömert ülkemizden kovmak uğruna canlarından ve sahip oldukları her şeyden fedakarlıkta bulundular.

Bu makam ve şahadet yurdunda; bütün devletlerarası anlaşmaların ve insan haklarının ihlal edildiği, işgalci Siyonist Nazi tarafından 190 günden fazladır toplu soykırıma maruz kalan Filistin halkımızın, haklı davamızda milletimizle dayanışmanızı ve birliğimizi ve bütün özgür dünyanın desteğini vurguladığınız, gerçek dayanışma ve asil dostluğunuz için teşekkür ederiz.

Ayrıca Hareket Liderinin oğullarının ve torunlarının kanı, halkımızın fedakarlıklarının bir parçasıdır . Yetmiş yılı aşkın süreye uzanan ve Kutsal Aksa Tufan’ı savaşında gittikçe artan kurbanlar, işgali defedecek, başkenti Kudüs, egemenliği tam, bağımsız Filistin Devleti’ni kuracak olan devrim ateşini tutuşturacaktır.

Allah’tan size başarılar ve kolaylıklar, ülkenize ve halkınıza hayırlar, güvenlik ve istikrar dilerim.”