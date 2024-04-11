Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'ten İsmail Heniyye'ye başsağlığı mesajı

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 3 torunu hayatını kaybetti. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, İsmail Heniyye'ye bir başsağlığı mesajı gönderdi. Perinçek, "HAMAS liderliğinde Filistin Direnişi, emperyalist-Siyonist saldırganlığı durdurmanın biricik formülünü dünyaya göstermektedir. Bağımsızlık ve hürriyet için silaha silahla cevap verilir." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in mesajı şu şekilde:

Sayın Heniyye,

Üç oğlunuzun ve üç torununuzun İsrail Siyonizmi tarafından şehit edilmesini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Türk Milleti ve Vatan Partisi olarak, size ve ailenize, HAMAS liderliğine ve Filistin Halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.

Sizlerin de ifadesiyle Filistinli kardeşlerimizin kanı, canı Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın özgürleştirilmesi yoluna feda olmaktadır. Kahraman Filistin halkı ABD emperyalizmi ve İsrail Siyonizmine direnen ve zaferi müjdeleyen kahramanlar yetiştirmeye devam etmektedir. İşgalci Siyonist rejimin terör saldırıları, katliamları çırpınışlarının kanıtıdır.

HAMAS liderliğinde Filistin Direnişi, emperyalist-Siyonist saldırganlığı durdurmanın biricik formülünü dünyaya göstermektedir. Bağımsızlık ve hürriyet için silaha silahla cevap verilir. Sizlerin liderliğinde Filistin halkı sadece Müslümanları değil bütün insanlığı savunmaktadır. Hepimiz Filistinliyiz.

Ramazan Bayramı’nda insanlığın ön cephelerinden biri olan Filistin’de savaşan kahramanlarımızı selamlıyoruz. Önümüzdeki dönemde Filistin Davamıza muzaffer olmak üzer omuz verme kararlılığımızı ifade ediyoruz.

Bunun için Vatan Partisi olarak üzerinde çalıştığımız Filistin ile dayanışma planı şudur: Türkiye, Suriye, İran, Irak ve Rusya devletleri, Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki ABD ve İsrail güdümlü etnik bölücü ve tekfirci terör örgütlerini ortak silahlı harekâtla etkisiz hale getirebilirler. Koşullar elverişlidir. Bu harekât, ABD emperyalizmine ve İsrail Siyonizmine karşı yeni bir cephe açar, hem Filistin cephesinde hem de Rusya’nın Ukrayna cephesinde savaşanların konumunu güçlendirir ve cephenin bütününde kesin zaferin önünü açar. Savaşın büyümesini önlemenin yolu da budur. Barış, kuvvetle kazanılır.

Başkenti Doğu Kudüs olan, toprakları bütünleşmiş bağımsız Filistin Devleti’ni kurma mücadelesinde Türk Milleti ve Vatan Partisi olarak sonuna kadar yanınızdayız.

Hepimiz Filistinliyiz.

Candan kardeşlik duyguları ve saygılarımla,

Dr. Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı