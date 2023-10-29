AK Parti Mitingine Katılan Vatandaşlardan Hükümete Çağrı

AK Parti’nin İstanbul’da düzenlediği Filistinle dayanışma mitinginde İsrail protesto edildi. Ulusal Kanal, mitinge katılan vatandaşlara mikrofon uzattı. Vatandaşlar, Türkiye’nin NATO’dan çıkması ve üslere el konulması çağrısı yaptı.

AK Parti Hükümeti, İstanbul’da düzenlediği mitingle Filistin’e destek mesajı verdi. Ancak vatandaşlar, İsrail ve ABD saldırganlığına karşı somut adımlar atılmasını istiyor.

Ulusal Kanal mikrofonuna konuşan vatandaşlar, ABD ve İsrail’in esas hedefinde Türkiye’nin olduğunu söyledi.

Vatandaşlar, Türkiye’nin NATO’dan çıkması gerektiği görüşünü dile getirdi. “ABD ve İsrail’den Türkiye’ye dost olmaz” diyen vatandaşlar, Türkiye’de ABD üslerinin de kapatılmasını istedi.

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