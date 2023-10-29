Yurtta Cumhuriyet Coşkusu Yaşanıyor! Yüz Binlerce Vatandaş 100. Yıl İçin Meydanlarda

Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları kapsamında yurdun birçok noktasında yürüyüş yapıldı. Fener alayları düzenlendi. Vatandaşlar Mehmetçikle kol kola yürüyüş yaptı.

Erzincan'da Gazi Davut Ala Caddesi'nde bir araya gelen yaklaşık 5 bin kişi, 3. Ordu Bando Takımı eşliğinde 600 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Ordu Caddesi boyunca yürüdü.

Iğdır'daki yürüyüşün saati günün anlam ve önemi için 19.23'te başladı. "100. Yıl Fener Alayı" yürüyüşünde vatandaş ve jandarma komandolar, birlikte marş söyledi. 100'üncü yılı kutladı.

Hatay’da motorcular fener alayının başındaydı. Beyaz meleği andıran kız öğrencilerinin oluşturduğu bando takımı, yürüyüşe katılan vatandaşlara eşlik etti. Dörtyol ilçesinde de binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş düzenlendi.

Gaziantep'in Nizip ilçesi ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de benzer görüntüler vardı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, ismini kurtuluş savaşında hafızalara kazıyan şehirlerde coşkuyla kutlandı.

Milli Mücadeleye damgasını vuran Sakarya’da da coşku doruktaydı. İlçe merkezinden Hükümet Konağı'na kadar yapılan yürüyüşte marşlar söylendi.

Bitlis'te 3 bin kişi, 200 metre uzunluğunda Türk Bayrağı ile Şırnak'ta ise 300 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı.