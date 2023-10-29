Yurtta Cumhuriyet Coşkusu Yaşanıyor! Yüz Binlerce Vatandaş 100. Yıl İçin Meydanlarda

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamalarında Türkiye’nin dört bir köşesinde yurttaşlar, Mehmetçikle kol kola fener alaylarında yürüdü. 7’den 70’e herkesin katıldığı yürüyüşlerde dev Türk bayrakları açıldı.

Yurtta Cumhuriyet Coşkusu Yaşanıyor! Yüz Binlerce Vatandaş 100. Yıl İçin Meydanlarda
Son Güncelleme:

Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları kapsamında yurdun birçok noktasında yürüyüş yapıldı. Fener alayları düzenlendi. Vatandaşlar Mehmetçikle kol kola yürüyüş yaptı.

Erzincan'da Gazi Davut Ala Caddesi'nde bir araya gelen yaklaşık 5 bin kişi, 3. Ordu Bando Takımı eşliğinde 600 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Ordu Caddesi boyunca yürüdü.

Iğdır'daki yürüyüşün saati günün anlam ve önemi için 19.23'te başladı. "100. Yıl Fener Alayı" yürüyüşünde vatandaş ve jandarma komandolar, birlikte marş söyledi. 100'üncü yılı kutladı.

Hatay’da motorcular fener alayının başındaydı. Beyaz meleği andıran kız öğrencilerinin oluşturduğu bando takımı, yürüyüşe katılan vatandaşlara eşlik etti. Dörtyol ilçesinde de binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş düzenlendi.

Gaziantep'in Nizip ilçesi ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de benzer görüntüler vardı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, ismini kurtuluş savaşında hafızalara kazıyan şehirlerde coşkuyla kutlandı.

Milli Mücadeleye damgasını vuran Sakarya’da da coşku doruktaydı. İlçe merkezinden Hükümet Konağı'na kadar yapılan yürüyüşte marşlar söylendi.

Bitlis'te 3 bin kişi, 200 metre uzunluğunda Türk Bayrağı ile Şırnak'ta ise 300 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı.

Dünya Liderlerinden 100. Yıl KutlamasıDünya Liderlerinden 100. Yıl KutlamasıGündem
# 29 ekim cumhuriyet bayramı # cumhuriyet kutlamaları
Çok Okunanlar
Kandilli ve AFAD'a Göre Son Depremler... Bugün Nerede Deprem Oldu?
Kandilli ve AFAD'a Göre Son Depremler... Bugün Nerede Deprem Oldu?
İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu? İşte Güncel Oranlar...
İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu? İşte Güncel Oranlar...
Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hangi İlleri Uyardı?
Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hangi İlleri Uyardı?
Putin'den Türkiye'ye 100. Yıl Kutlaması
Putin'den Türkiye'ye 100. Yıl Kutlaması
100. Yılın İlk Bebeği "Ata" oldu! Yüzüncü Yılda Anne Babasının Yüzünü Güldüren Bebek!
100. Yılın İlk Bebeği "Ata" oldu! Yüzüncü Yılda Anne Babasının Yüzünü Güldüren Bebek!
Öne Çıkanlar 3 Günlük Bebeğin Üzerine Bomba Atanlar... | Prof. Dr. Gülümser Heper | 100. Yıl Özel Yayın 3 Günlük Bebeğin Üzerine Bomba Atanlar... | Prof. Dr. Gülümser Heper | 100. Yıl Özel Yayın Dünya'daki En Yüksek Hızlı Tren Nerede? Dünya'daki En Yüksek Hızlı Tren Nerede?