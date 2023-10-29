Dünya Liderlerinden 100. Yıl Kutlaması

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle dünya liderlerinden çok sayıda mesaj geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü dolasıyısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mesajında, Türkiye-Rusya dostluğuna vurgu yaptı. “Türkiye dünya sahnesinde haklı olarak yüksek bir prestije sahiptir.” İfadelerini kullandı.

- Geçtiğimiz yüzyılda ülkeniz birçok zorluğun üstesinden geldi ve ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda tanınan başarılara imza attı. Moskova ve Ankara, bölgesel ve küresel gündemdeki önemli konuların ele alınmasına yönelik çabalarında başarıyla işbirliği yapıyor. Dost halklarımızın faydasına ve daha adil ve demokratik bir dünya düzeninin inşası adına, ikili ilişkilerimizi tüm yönlerde sürekli geliştirmeye devam edeceğimizden eminim.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 100’üncü yıl kutlama mesajında bölgesel birlik ve bereket vurgusu yaptı. Reisi mesajında, "İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin işbirliği ve karşılıklı anlayışının iki millet için bereket ve değerli sonuçlar getireceğine, bölge ve dünya ülkelerine barış, istikrar ve refah getireceğine eminim." ifadelerine yer verdi.

Pakistan Başbakanı Enver Kakar, Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla Türk halkını kutladı. Mesajında, Atatürk vurgusu vardı, "Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kez 29 Ekim 1923’te Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edildiği bu önemli gün, aynı zamanda Türk ulusunun karizmatik Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği kahramanca özgürlük mücadelesinin de doruk noktasıdır." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılını kutlayan liderlerden biri de Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko oldu. Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben yayımladığı mesajında, “Türkiye, 100 yıl önce olduğu gibi geleneklere ve korunan değerlere bağlılığını dünyaya gösteriyor, ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunuyor” ifadelerini kullandı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Kuni, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren bölgedeki bütün gelişmelerde etkili bir ülke olduğunu belirtti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Başkent Doha'daki sembol yapılara, Türk bayrağı yansıtıldı.Türk bayraklarının üzerinde ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Avrupa Birliği, Özbekistan, Litvanya, Letonya, Estonya, Somali ve pek çok ülkeden liderler de yayımladıkları mesajlarla Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılını kutladı.